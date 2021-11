Mennica Skarbowa sprzedała więcej złota i zwiększyła przychody

Mennica Skarbowa, największy w Polsce dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych, wygenerowała w trzecim kwartale 2021 roku 224,6 mln zł przychodów w porównaniu do 135,5 mln zł w roku ubiegłym, co stanowi wzrost o 66 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zwiększono liczbę oddziałów spółki

Zysk na sprzedaży w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 8,2 mln zł i był o 45 proc. wyższy niż w trzecim kwartale 2020 roku. Narastająco, w pierwszych trzech kwartałach 2021 r., zysk na sprzedaży był równy 20,2 mln zł, co stanowi wzrost o 4,3 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Zysk na działalności operacyjnej kształtował się na podobnym poziomie i wyniósł 8,2 mln zł, wobec 5,6 mln zł w trzecim kwartale 2020 roku, a narastająco w trzech kwartałach wyniósł 20,2 mln zł wobec 15,9 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.Z kolei zysk netto wyniósł w 3 kwartale 2021 roku 6,0 mln zł w porównaniu do 6,9 mln zł w trzecim kwartale 2020 roku. Niższy wynik na poziomie zysku netto pomimo wyższego wyniku na poziomie zysku brutto był efektem zmiany sposobu rozliczania podatku dochodowego, który w poprzednich latach rozliczany był metodą uproszczoną (zaliczkową), a od stycznia 2021 rozliczany jest na bieżąco.Większy wolumen sprzedaży spowodował wzrost aktywów obrotowych spółki. Stan towarów na koniec trzeciego kwartału 2021 roku wyniósł blisko 65 mln zł, co oznacza wzrost o 130 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2020 roku. Taki wysoki poziom zapasów powoduje, że spółka jest w stanie zaspokoić rosnący popyt na złoto.W 3 kwartale tego roku spółka poszerzyła także swoją sieć sprzedaży, otwierając nowy oddział w Kaliszu. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Mennica Skarbowa otworzyła w sumie 3 nowe punkty i obecnie ma na terenie Polski 15 oddziałów.Czytaj też: Złoto ma dzisiaj wzięcie. Rekordowe obroty na międzynarodowych rynkach