Mercator Medical zaczyna funkcjonować w postpandemicznych czasach

Mercator Medical opublikował skonsolidowane wyniki za I kwartał 2021 roku, z których wynika, że miał 6,92 miliona złotych zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 288,6 milionów złotych w minionym roku. W ocenie zarządu spółki należy się obecnie przygotować na porównywanie wyników z okresem sprzed pandemii czyli 2018 i 2019 rokiem. Nadzwyczajne zyski i przychody to już historia, która się nie powtórzy.

Mercator Medical miał w I kwartale 2022 roku skonsolidowane przychody na poziomie 136,85 miliona złotych wobec 551,6 miliona przed rokiem. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 18,7 miliona złotych, a przed rokiem wyniosła 301,6 milionów złotych. Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej był na poziomie 6,92 milionów złotych, a w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 288,6 miliona złotych.

- Biznes jest obecnie postrzegany analogicznie jak w latach 2018 i 2019. Otoczenie przypomina środowisko przed pandemią, w którym spółka funkcjonowała. To nie oznacza, że my będziemy na poziomie wyników zero lub ujemnych. Natomiast marże EBITDA na poziomie 40-50 procent wydaje się, że są nieosiągalne w najbliższych okresach - powiedział w trakcie ostatniej konferencji wynikowej członek zarządu do spraw finansowych Michał Romański

Mercator Medical do tej pory dysponował dwoma zakładami z 17 liniami produkcyjnymi, które mają zdolność wytwarzania około 3,1 miliarda sztuk rękawic jednorazowych. Nowy, trzeci zakład powinien osiągnąć pełne zdolności produkcyjne w III kwartale tego roku. Wówczas można będzie dostarczyć na rynek miliard specjalistycznych rękawic.

W kwietniu tego roku zarząd spółki przekazał informację, że spółki zależne przeprowadzą skup do 20 procent akcji własnych Mercator Medical za maksymalnie 100 milionów złotych w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Brak zysku jednostkowego za 2021 rok , a także fakt, że spółka nie dysponuje utworzonymi z zysku kapitałem zapasowym lub rezerwowym nie pozwala na wypłatę w 2022 roku dywidendy lub przeprowadzenia skupu akcji własnych przez spółkę. Mercator Medical nie będzie miał również możliwości wypłaty w 2022 roku zaliczki na poczet dywidendy, nawet w przypadku uzyskania w trakcie tego roku dodatnich jednostkowych wyników finansowych.

Dlatego też zarząd będzie wnosił do WZA, aby podjęto uchwałę o pokryciu straty netto za 2021 rok, w wysokości 27,1 miliona złotych, z zysków z przyszłych okresów.

Na koniec I kwartału grupa dysponowała około 516,7 milionów złotych gotówki netto oraz innych aktywów finansowych.

