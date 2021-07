Mercator Medical znacząco zwiększa przychody, ale zysk ma mniejszy

Mercator Medical, producent jednorazowych rękawic i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku z siedzibą w Krakowie, ma za sobą kolejny kwartał dziewięciocyfrowych zysków. Zysk netto w drugim kwartale 2021 roku ukształtował się na poziomie około 146,6 mln zł, w porównaniu do 210,5 mln zł przed rokiem. Wartość gotówki netto zwiększyła się do prawie 800 mln zł.

Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał 2021 roku grupy Mercator Medical

Walka z COVID-19

Skup odbędzie się po cenie 500 zł za akcję, a termin zapisów mija 30 lipca. Pozostała część zysku skonsolidowanego z roku 2020, przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (618 mln zł), została przeznaczona na rozwój zdywersyfikowanego biznesu. Strategiczne kierunki to wzrost mocy wytwórczych, wzmocnienie marek własnych i rozwój e-commerce w ramach ogólnej ekspansji działalności dystrybucyjnej, a także obszar M&A oraz nowy biznes, który może otworzyć dodatkowe możliwości, zwłaszcza w zakresie innowacyjności i skalowalności – ocenia zarząd.Rynek giełdowy odnotował wzrost zainteresowania inwestorów Grupą Mercator Medical, jej kapitalizacją oraz płynnością akcji i od grudnia ubiegłego roku spółka znajduje się w indeksie MSCI Small Caps. Przy okazji rocznej rewizji indeksów, akcje spółki awansowały także w marcu br. do prestiżowego indeksu WIG20.Czytaj: Celon Pharma chce pozyskać z giełdy 216 mln zł na inwestycje Od początku pandemii Mercator angażuje się w walkę z COVID-19 poprzez przeznaczanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio licznym placówkom medycznym i opiekuńczym. Do tej pory spółka przekazała 1,8 mln rękawic diagnostycznych, ponad 370 tys. produktów z włókniny oraz 50 tys. maseczek 70 różnym instytucjom, głównie szpitalom, domom pomocy społecznej, hospicjom oraz fundacjom, jak również Komendzie Głównej Policji, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych czy Ministerstwu Zdrowia.Obecnie firma realizuje akcję #wspólnieprzeciwwirusowi, polegającą na wspieraniu placówek medycznych i opiekuńczych poprzez przekazywanie im środków ochrony osobistej. Podobną inicjatywę realizuje produkcyjna spółka grupy - Mercator Medical (Thailand) Ltd., która w ramach walki z wirusem SARS-CoV-2 przekazała rękawice lateksowe kilku tajlandzkim szpitalom i punktom lokalnej administracji.Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150 proc. – do ponad 3 mld rękawic rocznie. W I kw. 2021 roku została rozpoczęta budowa trzeciej fabryki rękawic jednorazowych o zakładanych zdolnościach produkcyjnych ponad 0,8 mld sztuk rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców, łączny potencjał sprzedażowy grupa szacuje na ponad 6 mld rękawic rocznie.Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach i spółka zakłada ekspansję geograficzną.Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20.