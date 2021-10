Mercator musi wymyślić się na nowo. Złote czasy skończyły się

Mercator Medical znalazł się pod presją gwałtownie spadających cen na jednorazowe rękawice medyczne i rosnącej podaży wyrobów z fabryk wybudowanych w ekspresowym tempie w Chinach. Dlatego producent intensywnie pracuje nad nowymi kierunkami rozwoju, nie związanymi z obecnym profilem działalności. Te zapowiedzi nie spodobały się inwestorom.

Nadpodaż rękawic z Chin

Jak ocenia zarząd spółki, produkcja rękawic medycznych w czasie pandemii zwiększyła się o kilkadziesiąt miliardów sztuk rocznie, głównie z powodu gwałtownego wzrostu ich produkcji w Chinach. Dodatkowo rękawice bardziej opłaca się teraz importować. Komisja Europejska zniosła cło oraz podatek VAT na takie produkty, jak odzież ochronna, maseczki i rękawice przeznaczone do walki z koronawirusem. Zwolnienie nie dotyczy co prawda importu przez firmy prywatne, ale korzystać z niego mogą organizacje rządowe, fundacje i inne uprawnione podmioty, które zamawiają dowolne ilości asortymentu produkowanego m.in. w Państwie Środka.- Chiny wykorzystały pandemię do tego, aby wybudować nowe fabryki naprawdę w ekspresowym tempie, które jest niemożliwe ani w Tajlandii, ani w Malezji. Teraz chcą zawojować światowy rynek, pozyskując nowych kontrahentów. Można założyć, że branża rękawic, podobnie zresztą jak inne branże, znajdzie się w sytuacji, w której wystąpi nadpodaż i będą wyłączane linie produkcyjne – zaznacza prezes Żyznowski.Dlatego Mercator Medical intensywnie pracuje nad nowymi kierunkami rozwoju, nie związanymi z obecnym profilem działalności. Zaangażowany jest też w projekty na rynku M&A w zakresie przejmowania firm.- Prowadzimy rozmowy wstępne z wieloma podmiotami. To jest naprawdę długa lista. Z kilkoma toczą się już poważniejsze rozmowy – ujawnia prezes Mercatora.Inwestorzy chłodno przyjęli deklaracje zarządu. Wtorkowa sesja 19 października była trzecią już, a kurs Mercatora spadł w dniu konferencji o 9,24 proc. W ciągu ostatniego tygodnia wartość spółki zmalała o 30,32 proc., w ciągu miesiąca zmniejszyła się o 35,81 proc. Przez ostatnich 12 miesięcy obniżyła się o 83,44 proc., a od początku roku akcjonariusze stracili 82,35 proc.Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku z siedzibą w Krakowie. Posiada dwa własne zakłady produkcyjne w Tajlandii. Od listopada 2013 roku akcje spółki są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20.