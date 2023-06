Mercator szykuje nowe otwarcie. Nazbierali aż 400 mln zł

Zawsze twierdziłem, że wypłacanie dywidendy jest obowiązkiem firm. I zawsze kiedy tylko można, jestem za wypłatą dywidendy przez Mercatora - mówi w rozmowie z WNP.PL prezes Mercator Medical Wiesław Żyznowski.

Specjalizacja dotycząca rękawic lateksowych wyniosła spółkę na szczyty, których nikt wcześniej nie zakładał. Także o tym rozmawiamy z prezesem Mercator Medical Wiesławem Żyznowskim i członkiem zarządu Dariuszem Krezymonem.

Sytuacja na rynku jest dziś trudna, ale Mercator Medical nadal dysponuje zapasem 400 milionami złotych gotówki. Dobre efekty przynosi m.in. n owy zakład w Tajlandii, nastawiony wyłącznie na produkcję rękawic specjalistycznych.

Wiesław Żyznowski założył Mercator Medical w 1996 roku i rozpoczął działalność od dystrybucji rękawic lateksowych. Z czasem spółka weszła na inne rynki europejskie, wybudowała fabrykę w Tajlandii. Spółka zadebiutowała na GPW w Warszawie w styczniu 2014 r.; głównym akcjonariuszem jest Wiesław Żyznowski, który - poprzez podmiot zależny - kontroluje 60,13 procent kapitału akcyjnego.

Jak można na ten moment określić kondycję spółki? Co mogą przynieść najbliższe kwartały?

Wiesław Żyznowski: - Wszystko jest zależne od ceny rękawicy, którą my nazywamy mainstreamową czy - szerzej mówiąc - od cen rękawic na rynku globalnym. Jesteśmy biznesem, przynajmniej na razie, homogenicznym, co oznacza, że zależymy od konkretnego produktu.

Ceny rękawic są obecnie bardzo niskie na całym świecie. Taki poziom cenowy zdarzył się, za mojej pamięci sięgającej powiedzmy trzydziestu lat, na początku lat dziewięćdziesiątych. A dodatkowo mowa jest o cenie w dolarach, a ta waluta w tym czasie zdewaluowała się pewnie o co najmniej połowę. Mamy zatem realnie rekordowo niskie ceny rękawic.

To odreagowanie rynku po rekordowo wysokich cenach w pandemii, ale nie znam kogokolwiek, kto dopuszczałby myśl o takim ruchu rynkowego wahadła w drugą stronę. Dlatego pewnie nawet nie trzeba zbyt wiele mówić o tym, jakie nastroje są w całej branży... Pytanie o przyszłość to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o datę podwyżki cen, ale jej nie znam. I obawiam się, że nikt jej nie zna.

Nikt nie wie, kiedy ceny rękawic medycznych zaczną wreszcie rosnąć

Na razie można tylko obserwować ewentualne spekulacyjne ruchy na kursach spółek produkcyjnych, które są spółkami publicznymi. Jest ich kilka . Nikt też nie zna poziomu, na którym potencjalne podwyżki cen się zatrzymają. Wierzę natomiast, że ceny nie zostaną na obecnym poziomie.

W przypadku takiego biznesu - zdefiniowanej, jednorodnej produkcji - jeśli mamy do czynienia z tak ekstremalnie trudną sytuacją, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: co dalej?

Wiesław Żyznowski: - Jesteśmy w tej sytuacji, w której różne branże od czasu do czasu się znajdują. Okresy odreagowania, okresy dekoniunktury są bardzo dobrze opisane w książkach.

Każda firma z branży będzie na bieżąco podejmować decyzje. My, mimo że tak sobie spokojnie rozmawiamy o tej sprawie, to cały czas uwijamy się jak w ukropie, żeby na swój sposób walczyć o jak najlepsze wyniki.

W branży rękawiczkowej mamy dwa biznesy, tzn. dystrybucję i produkcję. W dystrybucji wprowadzamy wiele inicjatyw, aby mogła przy tych niższych marżach i niższych obrotach funkcjonować i aby nie traciła pieniędzy. Dystrybucja pod tym względem jest bardziej elastyczna, co wynika z jej specyfiki. Z reguły szybciej "dołuje", ale też szybciej się podnosi.

Dla dystrybucji najgorszy pozostaje spadek obrotów. Obecną sytuację trudno jednak do końca wytłumaczyć racjonalnie.

Jeszcze do niedawna można było mówić o tym, że rządy zapełniły w pandemii magazyny towarem kupowanym po wysokich cenach i powoli te zapasy uwalniały, nawet rozdając rękawice za darmo. To jednak trwa już prawie dwa lata, a przecież kiedyś te zapasy muszą się skończyć.

Tymczasem notujemy zaskakująco duży spadek obrotów, nie wspominając o niskich cenach. Dlatego dystrybucja musi się aktywnie do tej ekstremalnie trudnej sytuacji dostosować. Po prostu: konieczna stała się obniżka kosztów funkcjonowania. Dystrybucję reformujemy zatem w dość tradycyjny sposób, który wydaje się optymalny.

Z nowej linia produkcyjnej w Tajlandii będą zjeżdżać rękawice specjalistyczne i premium

W przypadku produkcji mamy do czynienia z inną sytuacją; ten segment ma dużo kosztów stałych – fabryki to w końcu fabryki. Dlatego nasza ucieczka od kryzysu polega tu na przechodzeniu z rękawic mainstreamowych na rękawice premium, rękawice specjalistyczne, które lepiej się bronią nawet w tej kryzysowej sytuacji.

Od początku zeszłego roku sukcesywnie oddawaliśmy do użytku linie produkcyjne w naszej nowej, trzeciej fabryce rękawic w Tajlandii. Ona jest wprost dedykowana, w stu procentach, rękawicom specjalistycznym i premium. To nasza ucieczka do przodu i powrót do sytuacji sprzed pandemii, kiedy właśnie specjalizowaliśmy się w rękawicach specjalistycznych.

Covid oczywiście zaburzył ten segment, ale rynek się odbudowuje. Podsumowując sytuację Mercatora: z jednej strony oczywiście liczymy, że ceny pójdą wreszcie w górę, ale - z drugiej strony - robimy wszystko, co możemy, aby przy tych obecnych cenach co najmniej wyjść spod wody.

Rozumiem, że kosztów działalności w Tajlandii też nie można w nieskończoność ograniczać, ale jednak nowy zakład daje nadzieję na przetrwanie do lepszych czasów?

Dariusz Krezymon: - Tak, ten zakład pozytywnie wyróżnia nas na tle branży; ma w sobie bardzo dużo najnowocześniejszych rozwiązań, automatyzacji i cechuje się wysoką efektywnością.

Od 2018 roku w Tajlandii zakładaliśmy przejście od rękawic niskomarżowych, czyli klasycznych, do profesjonalnych, specjalistycznych. Mówimy tu na przykład o rękawicach premium medycznych, które nie są definiowane tylko wagą i kolorem, ale za nimi stoją różnego rodzaju certyfikaty, testy, badania, które muszą być przeprowadzone, aby je stosować w szpitalach. Odnosi się to głównie do klientów bardziej wymagających - przykładowo: amerykańskich, którzy są jednocześnie dla nas bardzo ważni.

Druga grupa to to rękawice specjalistyczne, wyróżniające się grubością, specjalną teksturą, kolorami i tym podobnymi wyznacznikami. To była strategia, która zaczęła przynosić bardzo dobre wyniki; zbudowaliśmy portfolio klientów na te produkty.

Potem jednak wybuchła pandemia i przestawiliśmy całą produkcję na najprostszą, cienką rękawicę, bo takie było wówczas zapotrzebowanie - i taka rękawica najlepiej się sprzedawała, a cena wzrosła do poziomów poza wszelkimi wcześniejszymi przypuszczeniami.

W trakcie trwania pandemii wszystkie firmy podjęły podobne decyzje jak my. Podaż rękawic specjalistycznych spadła niemal do zera. Ten rynek uległ kompletnemu zaburzeniu, pozostawał zapaści; w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że dalej uważamy naszą strategię skoncentrowania się na produkcji rękawic medycznych dla klientów amerykańskich za najlepszą drogę dla Mercatora w Tajlandii, żeby przynosić zyski.

Problem polega jednak na tym, że rynek dopiero się odbudowuje, popyt na rękawice niemainstreamowe jest niższy od spodziewanego. Doceniamy potencjał przyrostu rynku rękawic profesjonalnych - to nasza strategiczna domena w segmencie produkcyjnym. Trzeci zakład produkcyjny w Tajlandii jest im wprost dedykowany.

Czyli ratunkiem dla spółki może być produkcja rękawic specjalistycznych?

Dariusz Krezymon: - Dla nas dobrym wskaźnikiem pozostaje to, że cena specjalistycznych rękawic jest obecnie podobna do tej sprzed pandemii, a klasycznej medycznej rękawicy spadła o 30-35 proc.

Rękawica specjalistyczna jest zatem dla producenta zyskowna, jeśli zapewni należyte obłożenie mocy produkcyjnych - i o to walczymy. W przypadku rękawic specjalistycznych konkurencja jest dużo mniejsza, marże dużo bardziej atrakcyjne i szansa na zyski większa.

Z drugiej strony klienci są bardziej wymagający, jeśli chodzi o standardy, o obsługę, wymogi środowiskowe produkcji, sprawy pracownicze, odpowiedzialność społeczną firmy, generalnie": cały CSR.

I tutaj mogę powiedzieć, że Mercator w Tajlandii znalazł się w czołówce producentów światowych, jeśli chodzi o te elementy. Na pewno żadna inna konkurencyjna firma nie ma takiego potencjału, jeśli chodzi o OZE.

W Tajlandii nie można sprzedawać wyprodukowanej energii na zewnątrz, ale dzięki naszej dużej farmie fotowoltaicznej w ciągu dnia jesteśmy w stanie w 100 procentach pokryć swe zapotrzebowanie. Energia cieplna jest przez nas produkowana nie z kopalin, ale z biomasy, głównie ze zrębki drzew kauczukowych z plantacji, pozostałości po obróbce orzeszków palmowych; odzyskujemy też wodę w ramach obiegu zamkniętego (ok. 3 tys. m sześc.).

Kwestie pracownicze mamy również na najwyższym poziomie, co nie jest również standardem w naszej branży. Przechodzimy regularnie audyty, dlatego że klienci – szczególnie z USA – oczywiście cieszą się z certyfikatów, ale jednak bardziej doceniają pracę własnych audytorów. Dochodzą do nas informacje, że w ich oczach jesteśmy po prostu najlepsi.

Jak przekłada się to na strategię Mercatora w Tajlandii?

Dariusz Krezymon: - Zdecydowanie zamierzamy rozwijać produkcję rękawic specjalistycznych, a fabryka nr 3 temu też ma służyć.

Linie produkcyjne są bardzo nowoczesne, sterowanie procesem produkcyjnym odbywa się z control roomu. Podobnie w pełni zautomatyzowane jest przygotowanie mieszanki nitrylowej do produkcji rękawic (compounding) – dzięki temu trudno o błąd ludzki, a rola operatora sprowadza się do wyboru formulacji (formulacja preparatu: mieszanina różnych składników - koformulantów, decydujących o sposobie użycia, trwałości, bezpieczeństwie stosowania i skuteczności - przyp. red.) i potwierdzenia rozpoczęcia procesu.

Co równie ważne: budowa fabryki nr 3 wynikała z pandemii, ale także z wcześniejszych planów ekspansji i budując ją, myśleliśmy o czasach popandemicznych. I to, że rękawica specjalistyczna nawet obecnie może być zyskowna, potwierdza słuszność naszej strategii. Pozostaje tylko zwiększanie wolumenów.

Spółka ma nadal bardzo dużą poduszkę bezpieczeństwa, prawie 400 milionów w gotówce i innych aktywach finansowych. Na co to może zostać wykorzystane?

Wiesław Żyznowski: - Jesteśmy świadomi, że samo wydawanie pieniędzy bez przekonania o satysfakcjonującej stopie zwrotu, np. przejęcia lub pozostawienie ich bez wykorzystania przez długi czas, nie są dla nas komfortowymi rozwiązaniami.

Byliśmy i jesteśmy aktywni w poszukiwaniach na rynku M&A, czyli Mergers & Acquisitions (fuzji i przejęć), ale nie sfinalizowaliśmy jeszcze żadnej transakcji; przyczyn można wyliczyć kilka – ludzie i wyceny to jedne z nich. Rozmowy prowadziliśmy głównie w naszej branży i właściciele bardzo wysoko cenią swoje biznesy – nie dogadaliśmy się, ale to nie oznacza, że nie dogadamy się w przyszłości...

Nie chcąc popełnić błędu, Mercator Medical o nowym biznesie powie dopiero wówczas, gdy wszystko będzie zapięte na ostatni guzik

Podjęliśmy również próbę, naprawdę poważną, uruchomienia nowego biznesu; byliśmy bardzo blisko rozpoczęcia nowej działalności - innej niż produkcja i dystrybucja rękawic. Nawet zapowiedzieliśmy to - i to był błąd: "ostatnia mila" jest często najtrudniejsza. Cały czas pracujemy nad zainwestowaniem w nową działkę, w inną działalność.

Specjalizacja dotycząca rękawic wyniosła nas na takie szczyty, których nigdy nie zakładaliśmy. Trwał covid, mieliśmy znakomite rentowności - to był złoty strzał.

A odnosząc się do nowej branży, którą planujemy rozwinąć: my w nią wejdziemy bez kupowania innej firmy, nie będzie to transakcja M&A. Powołamy natomiast nową firmę, aby zapewnić przejrzystość operacyjną Grupy. Ogłosimy szczegóły jednak dopiero wtedy, kiedy wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, kiedy będziemy mówić o faktach, a nie zamierzeniach.

Czy można wlać optymizm w serca akcjonariuszy? Co oznacza decyzja o wypłacie dywidendy za 2022 roku?

Wiesław Żyznowski: - Zawsze twierdziłem, że wypłacanie dywidendy pozostaje obowiązkiem firm. I zawsze, kiedy tylko można, jestem za wypłatą dywidendy przez Mercatora.

Możliwość wypłaty dywidendy za rok 2022 pojawiła się wraz z odnotowaniem jednostkowego zysku netto i decyzja o wypłacie oznacza po prostu, że jestem spójny i konsekwentny w tym, co mówię i robię.

Z drugiej strony ta dywidenda nie zmienia silnej pozycji gotówkowej Grupy Mercator Medical. Proszę pamiętać, że dużo firm w naszej branży w tej formie wypłaciło właściwie wszystko, co zarobiły w czasie pandemii. Myśmy natomiast większość pieniędzy zostawili w firmie.

Aktywa netto spółki warte są około 1 mld złotych i nie są obciążone kredytami

Mercator ma bardzo duży majątek. Nasze aktywa netto, nieobciążone kredytami - bo my nie mamy żadnych istotnych zobowiązań odsetkowych, warte są około 1 mld złotych. Nasze możliwości przejęć i inwestycji są zatem tym większe, że mamy potencjalną zdolność kredytową ponad zasoby gotówkowe, zasoby finansowe, czyli około 400 mln zł.

Obecnie sytuacja operacyjnie jest, jaka jest, mocno zmienić ją może natomiast - z jednej strony - planowana nowa branża, nowy biznes, a z drugiej strony - zmiana trendów cenowych i wolumenowych na rynku rękawic, odbudowanie rynku rękawic specjalistycznych.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby było lepiej. Ale to, jak będzie, zależy w dość dużym stopniu od czynników zewnętrznych. Tyle mogę powiedzieć...

Nasza branża, choć pogoda jest już letnia, zmierza wciąż doliną cienia. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy będę mógł już przekazać więcej pozytywnych informacji o nas i o branży.

