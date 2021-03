Mercator w WIG20, Alior Bank spada do mWIG40

Mercator to nowa spółka, która po zakończeniu piątkowej sesji weszła w skład indeksu WIG20. Opuścił go natomiast Alior Bank. Do zmian doszło również w innych indeksach warszawskiej giełdy: mWiG40 i sWIG80.

Alior Bank jest kolejnym po mBanku przedstawicielem sektora bankowego, który opuścił indeks największych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wycena banków, a co za tym idzie, ich waga w indeksach giełdowych, spada.

Kurs Mercatora wzrósł z ok. 10 zł na początku ubiegłego roku do 373 zł obecnie, a w szczycie notowań w październiku za akcje trzeba było zapłacić 770 zł.

Banki w odwrocie

Tasowanie w indeksach

