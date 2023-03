Merida Polska nie zgadza się z decyzją Prezesa UOKiK

Spółka Merida Polska, która jest wyłącznym dystrybutorem rowerów marki Merida na terenie naszego kraju, nie zgadza się z decyzją Prezesa UOKiK; będzie się od niej odwoływać - poinformowała w poniedziałek PAP Merida Polska. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył prawie 2,5 mln zł kary na spółkę.

Jak zauważył UOKiK w poniedziałkowym komunikacie, Merida Polska przez 6 lat zabraniała swoim dystrybutorom sprzedaży rowerów przez internet, co - według Urzędu, - spowodowało podział rynku i ograniczenie konsumentom możliwości wyboru jedynie do najbliższych sklepów stacjonarnych. W efekcie na spółkę nałożono karę w wysokości prawie 2,5 mln zł. UOKiK przypomniał, że Merida Polska jest wyłącznym dystrybutorem rowerów marki Merida w Polsce. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem rozbudowanej sieci dystrybutorów prowadzących sklepy stacjonarne i/lub internetowe.

"Merida Polska sp. z o.o. nie zgadza się z decyzją Prezesa UOKiK z 27 lutego 2023 r., która została jej doręczona 2 marca 2023 r. Po konsultacji z doradcą prawnym zdecydowała o wniesieniu odwołania od niej. Oznacza to, że do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia odwołania przez sądy decyzja ta nie będzie podlegała wykonaniu, a kara nie jest należna. Średni czas rozstrzygania spraw odwoławczych od decyzji Prezesa UOKiK przez sądy wynosi od 3 do nawet 10 lat" - przekazała PAP w poniedziałkowym oświadczeniu Merida Polska.

Jak podała spółka, "Prezes UOKiK uznał za praktykę ograniczającą konkurencję zawarcie przez Merida Polska Sp. z o.o. oraz jej dystrybutorów porozumienia na krajowym rynku sprzedaży hurtowej rowerów". "Według Prezesa UOKiK porozumienie to ograniczało konkurencję na krajowym rynku sprzedaży detalicznej rowerów poprzez ograniczenie dystrybutorom możliwości sprzedaży rowerów marki Merida przez Internet, co zdaniem Prezesa UOKiK stanowiło porozumienie ograniczające konkurencję w rozumieniu (...) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a zarazem porozumienie lub praktykę uzgodnioną w rozumieniu (...) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - polegające na podziale rynku, o jakim mowa (...) w ustawie (...) o ochronie konkurencji i konsumentów (...) oraz art. (...) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej" - wskazała spółka.

Merida Polska przekazała, że Prezes UOKiK za wskazaną praktykę wymierzył spółce karę finansową w wysokości 2 445 329 zł oraz obciążył kosztami postępowania w wysokości 88,80 zł. "Decyzja ta nie jest prawomocna ani wykonalna i może zostać zaskarżona do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, to jest do 3 kwietnia 2023 r." - podała spółka.

Według Urzędu, w opracowanych przez Meridę Polska zasadach określających reguły współpracy z dealerami, zawarty był zakaz prowadzenia sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem własnych stron internetowych oraz zewnętrznych platform sprzedażowych, a jego złamanie mogło skutkować zerwaniem umowy.

Według UOKiK, ograniczenie sprzedaży przez internet prowadziło do faktycznego, terytorialnego podziału rynku.

"Internet nie wprowadza żadnych ograniczeń geograficznych. Niezależnie od miejsca zamieszkania konsumenta, wielu dystrybutorów powinno mieć możliwość o niego konkurować za pośrednictwem e-commerce. Jednak klient wiedząc, że musi odebrać rower w sklepie stacjonarnym, mógł nie brać pod uwagę oferty dystrybutorów, do których musiałby pokonać dużą odległość, co znacznie ograniczyło konkurencję pomiędzy dealerami. Efektem było niezgodne z regułami konkurencji wzmocnienie podziału rynku i +przywiązanie+ klienta do sklepu stacjonarnego" - tłumaczy Urząd.

Dodano, że decyzja UOKiK nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

