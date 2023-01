Mesko prezentuje amunicję na targach w USA

Spółka Mesko ze Skarżyska Kamiennej zaprezentuje swoje wyroby na największych na świecie targach strzeleckich Shot Show 2023 w Las Vegas – poinformowała firma, która wystawi amunicję małokalibrową przeznaczoną na rynek cywilny.

Na odbywających się 17-20 stycznia targach Mesko przedstawi swoje wyroby na wspólnym stoisku z Fabryką Broni "Łucznik" - Radom. Obie firmy wchodzą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Udział w Targach Mesko traktuje jako okazję do nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi odbiorcami amunicji małokalibrowej dla użytkowników cywilnych.

"Rynek amerykański jest dla nas niezwykle istotny. Mamy świadomość, że jest on bardzo wymagający, ale jednocześnie bardzo chłonny" - powiedział cytowany w przesłanym PAP komunikacie członek zarządu Mesko S.A. Marcin Ożóg. "W związku z realizowanymi inwestycjami, unowocześnianiem parku maszynowego i zwiększaniem mocy produkcyjnych, poszukujemy nabywców naszej amunicji za granicą" - dodał. Wyraził przekonanie, że podjęte przez spółkę działania przyczynią się do zwiększenia produkcji, obniżenia jej kosztów, a przez to do podniesienia konkurencyjności.

Mesko jest producentem amunicji mało- i średniokalibrowej, czołgowej, artyleryjskiej, moździerzowej i rakietowej. W ubiegłym firma dostarczyła siłom zbrojnym USA przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun.

