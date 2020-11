Metanowce norweskiego Knutsena będą przewozić LNG z USA dla PGNiG

Dwa nowe metanowce, wyczarterowane od norweskiej firmy Knutsen OAS Shipping, będą wozić ze Stanów Zjednoczonych LNG, zakontraktowane przez PGNiG. Polski koncern rozstrzygnął przetarg dotyczący czarteru.

Jak poinformowało we wtorek PGNiG, oba metanowce wejdą do służby w 2023 r., a Knutsen zajmie się także ich obsługą. Obie jednostki będą mogły przewozić po 174 tys. m sześc. LNG, co odpowiada ok. 100 mln m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji.

PGNiG przypomniało, że oddanie do użytkowania obu jednostek zbiegnie się z rozpoczęciem działania terminalu Calcasieu Pass - pierwszej z dwóch instalacji eksportujących skroplony gaz ziemny budowanych przez amerykańską firmę Venture Global LNG, z którą PGNiG ma podpisany jeden z długoterminowych kontraktów.

Zgodnie z umową zawartą z Knutsenem, okres czarterowania obu statków wynosi 10 lat z możliwością przedłużenia. Armator będzieodpowiedzialny m.in. za obsadzenie statków załogą oraz dbanie o stan techniczny jednostek przez cały czas obowiązywania umowy.

Jak zaznaczyło PGNiG, obecnie w portfelu importowym ma kontrakty na amerykańskiego LNG o wolumenie ponad 9,3 mld m sześc. rocznie po regazyfikacji. Około 7 mld m sześc. pochodzić będzie z kontraktów zawartych w formule handlowej FOB (Free on Board). Oznacza to, że to PGNiG odpowiedzialne jest za załadunek LNG u dostawcy, transport i rozładunek w porcie docelowym. Skroplony gaz można skierować do Polski lub - w przypadku sprzedaży na rynku - do dowolnego innego terminala na świecie.

Knutsen jest drugim największym na świecie operatorem tankowców obsługujących platformy wydobywcze i jednym z wiodących operatorów jednostek do przewozu LNG.