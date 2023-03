Metrohouse: rodzina z dochodem 10 tys. zł będzie mogła kupić w Warszawie mieszkanie do 65 mkw.

Rodzina z jednym lub dwójką dzieci mająca do dyspozycji 10 tys. zł dochodu może liczyć na ok. 629 tys. zł kredytu; przy wkładzie własnym w wysokości 10 proc. będzie mogła przy udziale "Bezpiecznego kredytu o stałej stopie" kupić w Warszawie mieszkanie do 65 mkw. - wynika z wyliczeń agencji Metrohouse.

Eksperci agencji Metrohouse sprawdzili, jakie mieszkania uda się kupić przy pomocy "Bezpiecznego kredytu o stałej stopie" przykładowym grupom nabywców na największych rynkach mieszkaniowych w kraju.

Według wyliczeń, singiel z dochodami na poziomie 3,5 tys. zł miesięcznie przy zdolności kredytowej na poziomie 200 tys. zł nie znajdzie w zasadzie ofert na warszawskim rynku. Jeżeli uzbiera dodatkowo ok. 50 tys. zł wkładu własnego, może liczyć na zakup mieszkania o powierzchni dwudziestu kilku metrów, jednak nawet oferty w takich poziomach cenowych nie zdarzają się zbyt często - podkreślili specjaliści agencji. Jak podali, w innych dużych miastach (Gdańsk, Poznań, Kraków, Wrocław) także nie ma w czym wybierać. Wyjątkiem jest Łódź, gdzie wybór jest dość szeroki, dający nadzieję na zakup dwupokojowego mieszkania.

Dużo większy wybór będzie miał singiel zarabiający 5 tys. zł, ze zdolnością kredytową ok. 324 tys. zł. Na obrzeżach Warszawy ma - według analizy - szansę na 2 pokoje. Poszukując dwupokojowego mieszkania w innych dużych miastach, największą proporcjonalnie ofertę znajdzie w Łodzi, gdzie w zasięgu jego zdolności kredytowej będzie ponad 70 proc. mieszkań dwupokojowych. Gorzej jest w innych miastach - we Wrocławiu, Gdańsku czy Krakowie ofert w tej cenie jest niewiele - wskazali eksperci.

Jak obliczyli, w przypadku pary z zarobkami 7 tys. zł miesięcznie możliwości wyboru dwupokojowego mieszkania w stolicy są dość duże. W tzw. sypialnianych dzielnicach stolicy realny jest zakup niewielkiego, trzypokojowego mieszkania.

Zdaniem agencji, znacznie większe pole manewru ma para zarabiająca wspólnie 10 tys. zł. W tym przypadku maksymalna wysokość kredytu daje możliwość wyboru dość bogatej oferty mieszkań trzypokojowych w Warszawie i w innych dużych miastach.

Przy wkładzie własnym w wysokości 10 proc. będzie mogła kupić w Warszawie mieszkanie trzypokojowe. "Warto jednak podkreślić, że z dostępnych na rynku mieszkań większość w tej cenie to mieszkania trzypokojowe do 65 m kw. Jeżeli dodatkowo myślimy o zakupie mieszkania wybudowanego po 2010 r. i o powierzchni większej niż 65 m kw., to podobnych ofert nie jest na rynku wiele. Podobna sytuacja jest np. we Wrocławiu, Krakowie czy Gdańsku. Jednak, gdy nie zależy nam na stosunkowo nowym mieszkaniu, ofert dostępnych na rynku będziemy mieć znacznie więcej. Tradycyjnie najwięcej ofert w maksymalnej cenie znajdziemy w Łodzi, gdzie wybór takich ofert będzie najbardziej satysfakcjonujący" - stwierdzili eksperci.

Zwrócili też uwagę, że na razie nie wiadomo, czy banki przy wyliczeniach zdolności kredytowej będą stosowały ratę kredytu uwzględniającą dopłatę państwa, czy może ratę, którą klient ma płacić po zakończeniu preferencyjnego okresu. "W uzasadnieniu do projektu ustawy napisano, że +wprowadzane warunki powinny pozwalać na określenie zdolności kredytowej kredytobiorcy bez uwzględniania ryzyka wzrostu raty po okresie stosowania dopłat, a więc do wysokości pierwszej raty kredytu, obniżonej o dopłatę+. Jest więc duża szansa, że podejście banków do oceny zdolności kredytowej będzie korzystne dla kredytobiorców" - ocenił Paweł Rudzik z Credipass.

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Bezpieczny kredyt ze stałą stopą oprocentowania - z dopłatą państwa - ma pomóc osobom do 45. roku życia w zakupie pierwszego mieszkania. Przepisy, według założeń rządu, mają wejść w życie 1 lipca br.

Kredyt będzie można otrzymać w wysokości do 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub posiadania co najmniej jednego dziecka - do 600 tys. zł.

