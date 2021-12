Metropolia chce zastosować na tablicach z rozkładami jazdy papier elektroniczny

Montaż pierwszych tablic przystankowych z rozkładami jazdy opartymi o papier elektroniczny planuje na przyszły rok Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Dotąd takie rozwiązanie wprowadziły Gdynia i Warszawa; GZM w przyszłym roku chce przeprowadzić jego pilotaż.

Jak poinformował Witold Trólka z biura prasowego Metropolii, pierwszym krokiem do wdrożenia pilotażu jest przeprowadzenie konsultacji rynkowych z zainteresowanymi dostawcami. Na zgłoszenie swego uczestnictwa w konsultacjach mają oni czas do 29 grudnia br.

Konsultacje są organizowane, ponieważ przed ewentualnym ogłoszeniem postępowania przetargowego na realizację pilotażu, Metropolia chce uzyskać szczegółowe informacje o możliwościach technicznych dostępnych na rynku rozwiązań, a także kosztów i potrzebnego czasu na wprowadzenie takiego rozwiązania.

- W przypadku decyzji o przeprowadzaniu pilotażu pierwsze e-papierowe rozkłady jazdy mogą pojawić się na kilku głównych węzłach przesiadkowych na terenie GZM już w 2022 r. Dokładniejsze dane poznamy po wstępnych konsultacjach rynkowych - zasygnalizował Trólka.

Chodzi o wykorzystanie na tablicach przystankowych tzw. papieru elektronicznego, inaczej: e-papieru. Wyświetlacze takie powszechnie stosowane są w e-bookach. Zaletami e-papieru są: brak wewnętrznego podświetlenia ekranu, brak refleksów i czytelność tekstu pod różnymi kątami, również przy dużym nasłonecznieniu. Energia potrzebna jest tylko do zmiany prezentowanej treści (GZM planuje tu zastosować zasilanie solarne).

Jak zaznaczył cytowany przez Trólkę dyrektor departamentu komunikacji i transportu w urzędzie metropolitalnym Lucjan Dec, jedną z kluczowych zalet technologii jest zdalna aktualizacja danych.



-Na tego typu rozkładach jazdy, oprócz statycznej i dynamicznej informacji o godzinach odjazdów, można wyświetlać dodatkowe treści. Mogą one dotyczyć np. przesiadek, objazdów, zmian tras czy taryf biletowych - wyjaśnił Dec.

Inna zaleta to brak konieczności podłączenia do stałego źródła prądu; takie tablice mogą być zasilane z paneli fotowoltaicznych. Ponadto, mają być one zintegrowane z tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej, których dotąd na terenie Metropolii zainstalowano około 500. Są one oparte o wyświetlacze z diod LED; informują o rzeczywistym czasie odjazdu autobusów, tramwajów i trolejbusów; wyświetlają dodatkowe informacje związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która - na mocy specjalnej ustawy - zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, organizuje w ich imieniu komunikację miejską poprzez Zarząd Transportu Metropolitalnego. W listopadzie ub. roku zgromadzenie GZM zdecydowało o zmianie statutu Zarządu Transportu Metropolitalnego w zakresie rozszerzenia jego zadań o utrzymanie wiat przystankowych.

Dotąd utrzymanie przystanków przekazały GZM: Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Knurów, Radzionków, Ruda Śląska, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Świerklaniec oraz Tychy. W przyjętej 14 grudnia br. wraz z budżetem GZM na 2022 r. wieloletniej prognozie finansowej Metropolii na lata 2022-31 wśród wieloletnich przedsięwzięć ujęto zaplanowany na lata 2021-22 projekt "Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych" - o łącznej wartości 2,6 mln zł, z czego ponad 1,5 mln zł w 2022 r.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w przypadku wspólnego z gminami GZM przetargu na dostawę i montaż wiat przystankowych, opis przedmiotu zamówienia ma uwzględniać standardy zawarte w przyjętych na początku br. wytycznych Metropolii dot. infrastruktury transportu publicznego. W tym roku też Zarząd Transportu Metropolitalnego opracował system informacji wizualnej infrastruktury przystankowej i automatów biletowych.

W całej Metropolii pasażerowie korzystają z ok. 7 tys. stanowisk przystankowych. Na największych z nich instalowane są elektroniczne tablice, które informują o czasie odjazdu pojazdów (docelowo ma ich być ok. 550). Pasażerowie mogą też korzystać z ok. 130 biletomatów. Codziennie na trasy ZTM wyjeżdża ok. 1,5 tys. pojazdów.

