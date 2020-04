Metropolia do rządu: wraz decyzjami ws. gospodarki konieczne odmrażanie komunikacji

Wraz ze znoszeniem związanych z epidemią ograniczeń w życiu społecznym i gospodarczym, konieczne jest łagodzenie restrykcji dotyczących komunikacji miejskiej – napisał w liście do premiera przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak.

Jak zaakcentował, przy obecnych ograniczeniach dotyczących liczby pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej , możliwości i rezerwy operatorów współpracujących z tamtejszym Zarządem Transportu Metropolitalnego wyczerpują się.

Karolczak zasugerował, aby dopuszczalną liczbę pasażerów zwiększyć do połowy wszystkich miejsc w pojazdach: zarówno, jak dotąd, siedzących, ale też stojących. Zaapelował również o jak najpilniejsze zniesienie zakazu korzystania z miejskich wypożyczalni rowerów. Władze GZM podały ponadto, że dochody ze sprzedaży biletów w kwietniu br. spadły o co najmniej 80 proc.

Przewodniczący GZM w czwartkowym apelu do szefa Rady Ministrów zaakcentował, że Metropolia, poprzez swój Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) jest jednym z największych organizatorów transportu publicznego w Polsce. Każdego dnia na ulice 41 miast i gmin GZM oraz 12 miast z nią sąsiadujących, wyjeżdża ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów.

Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na prawie 7 tys. przystanków. W ciągu roku pokonują ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące maksymalnej liczby pasażerów (tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących), zmniejszyło jednak możliwości przewozowe do 25 proc. dotychczasowych.

"Wynika to ze specyficznej konstrukcji tych pojazdów, w których liczba miejsc siedzących jest nawet kilka razy mniejsza, niż miejsc stojących. (…) Aktualnie, uwzględniając rządowe ograniczenia, do jednego np. 12-metrowego autobusu może wsiąść 14 osób. Gdy uwzględnimy również miejsca stojące, mogłoby to być nawet 40 osób" - podał Karolczak.

"To trzy razy więcej, co w skali 1,3 tys. autobusów ma ogromne znaczenie i stanowi zdecydowaną różnicę. W tej chwili możliwości i rezerwy Zarządu Transportu Metropolitalnego wyczerpują się. Organizacja transportu zbiorowego w takim wymiarze, w jakim oczekują tego pasażerowie, może stać się niedługo niemożliwa, jeśli decyzje o złagodzeniu restrykcji nie zostaną podjęte" - zastrzegł.

Przewodniczący GZM podziękował za czwartkową deklarację premiera dot. wznowienia w perspektywie dwóch tygodni działalności miejskich wypożyczalni rowerów. Poprosił, aby także ten aspekt został potraktowany priorytetowo. Podkreślił, że rower jest równorzędnym elementem całego systemu transportowego, a samorządy gotowe na uruchomienie wypożyczalni zapewniają o wzmożonej dezynfekcji sprzętu.

W informacji nt. czwartkowego wystąpienia Karolczaka do szefa rządu biuro prasowe Metropolii podało, że ZTM od połowy marca w związku z epidemią wprowadził ponad 450 zmian w rozkładach jazdy, a w ciągu miesiąca od wprowadzenia rządowych ograniczeń wykonał ok. 30 tys. kontroli związanych z napełnieniem pojazdów.

Zgodnie ze szczegółowymi danymi ZTM zmianami objęto ponad 200 linii z wszystkich 450. Ograniczenia na niektórych z nich wdrożono, aby móc zwiększyć częstotliwość kursowania na trasach, z których najczęściej korzystają mieszkańcy. Jednocześnie suma pokonanych kilometrów w ostatnim miesiącu spadła o ok. 6 proc. wobec planów.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia poinformowała też o co najmniej 80-procentowym spadku dochodów ze sprzedaży biletów w kwietniu br.