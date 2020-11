Metropolia GZM i GovTech Polska pracują nad platformą z ofertami inwestycyjnymi

Nad nowoczesną platformą zawierającą oferty inwestycyjne z miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pracują władze tego samorządowego związku i rządowy zespół GovTech Polska. Obecnie trwa nabór do dialogu technicznego, który ma poprzedzić ogłoszenie zamówienia.

Jak przekazała w środę rzeczniczka GZM Kamila Rożnowska, poprzez dane, które mają trafić na platformę Metropolia chce pokazywać, że jest miejscem, gdzie - dzięki skoordynowanej współpracy - są dobre warunki do zakładania i prowadzenia biznesu.

Narzędzie ma służyć Metropolii m.in. podczas wydarzeń targowych czy innych, adresowanych do potencjalnych inwestorów. Umieszczana na platformie szczegółowa oferta inwestycyjna ma być obudowana dodatkowymi informacjami, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Oprócz danych dotyczących np. obecnego stanu infrastruktury czy dostępu do kapitału ludzkiego, planowana jest prezentacja informacji dotyczących szeroko rozumianej jakości życia. Mogą to być dane dotyczące np. komunikacji publicznej, mobilności wewnątrz Metropolii, terenów rekreacyjnych i zielonych.

Prace nad rozwiązaniem trwają od ponad dwóch miesięcy. Wcześniej, w lipcu br. władze Metropolii podpisały list intencyjny z KPRM. Cytowana przez Rożnowską pełnomocniczka premiera ds. GovTech Justyna Orłowska zaznaczyła, że będzie to pierwsze takie narzędzie na skalę Polski.

"Wierzymy, że (…) uda nam się stworzyć jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie, które przyniesie korzyści przede wszystkim inwestorom, a poprzez nich także mieszkańcom i znacząco wpłynie na zwiększenie liczby inwestycji w regionie. Gratuluję całemu zespołowi Metropolii GZM i trzymam kciuki za pomyślne realizowanie kolejnych etapów, które doprowadzą do wdrożenia" - powiedziała Orłowska.

Na razie, do 27 listopada br., trwa nabór do dialogu technicznego, w którym mogą wziąć udział firmy, zajmujące się opracowywaniem takich baz danych. Dialog techniczny to jedna z przewidzianych w prawie zamówień publicznych procedur o charakterze doradczym; etap poprzedzający ewentualne ogłoszenie przetargu. Celem jest uzyskanie informacji, potrzebnych do precyzyjnego opisu przyszłego zamówienia.

Wśród kluczowych problemów GZM i GovTech Polska zidentyfikowały: brak na rynku narzędzi szukania działek lub budynków dla inwestora, niewielkie możliwości działania gmin w pojedynkę czy skomplikowany proces pozyskiwania gruntów inwestycyjnych (ścieżka zakupowa, poszukiwanie osób decyzyjnych w urzędzie, zdobywanie informacja na temat terenu).

Zakres zagadnień do omówienia w dialogu to w szczególności: doprecyzowanie cech funkcjonalno-użytkowych systemu i poszczególnych jego elementów, weryfikacja możliwości wprowadzenia opisanych rozwiązań, harmonogram czasowy i finansowy wdrożenia platformy, z podziałem na etapy, a także okres obowiązywania umowy, w tym gwarancji i ew. rozwoju.

GovTech Polska został powołany w 2018 r. To międzyresortowy program realizowany w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jego głównym celem jest usprawnienie dialogu między sektorem publicznym, a innowatorami. Ma pełnić funkcję mostu między administracją publiczną, przedsiębiorcami, startupami, środowiskiem naukowym i obywatelami.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja, mocą ustawy przygotowanej przez rząd specjalnie dla regionu, skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych przez blisko 2,3 mln osób. Jednym z jej ustawowych zadań jest promocja gmin członkowskich - zgodnie ze statutem GZM, także inwestycyjna.