Metropolia pokazała zwycięskie projekty swojego Climathonu

Ogródki deszczowe np. w kształcie plastra miodu, system, umożliwiający mieszkańcom bloków podlewanie kwiatów deszczówką czy aplikacja informująca o ryzyku suszy - to elementy zwycięskich pomysłów Climathonu, zaprezentowane przez Górnośląsko-Zagłębiowskią Metropolii.

Pod nazwą Climathonu kryje się 24-godzinny maraton kreatywnego myślenia o ochronie klimatu. W skali międzynarodowej koordynuje go Climate-KIC - europejskie partnerstwo na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych i adaptacji do nich. W wydarzenie, które w tym roku poświęcono zapobieganiu suszy w mieście, po raz pierwszy włączyła się GZM.

Metropolitalny Climathon 2020 odbył się 12-13 listopada - ze względu na epidemię koronawirusa w formie zdalnej. O jego efektach, przedstawionych podczas tzw. Demo Day przedstawicielom miast i gmin GZM, poinformowała w piątek rzeczniczka Metropolii Kamila Rożnowska. Uznano, że zwycięskie prace mogą być np. inspiracją dla projektów zgłaszanych w ramach lokalnych budżetów obywatelskich.

Szczegółowe hasło przewodnie Climathonu GZM brzmiało: "Metropolia w dobie ocieplenia klimatu - retencja wody i zapobieganie suszy". Pierwsze miejsce zajął projekt "Heksagon. Deszcz między nami", opracowany przez pięć uczestniczek, w tym dwie mamy z córkami, przez co ich projekt poza funkcją ekologiczną, zyskał walory rekreacyjne.

Głównym założeniem projektu stało się stworzenie ogródków deszczowych w formie sześcioboku - stawianego w poziomie (z miejscami do siedzenia wokół ogródka umieszczonego wewnątrz) lub w pionie, dzięki czemu konstrukcja stawałaby się ramą np. dla huśtawki. Deszczówka spływająca po zewnętrznych ścianach, nawadniałaby wówczas przestrzeń wokół.

Kolejne miejsce zajął "Pożytecznik lokalny" - pomysł na wykorzystanie wody deszczowej przez mieszkańców blokowisk i budynków wielokondygnacyjnych, dzięki wykorzystaniu systemu rynien i zbiorników retencyjnych zasilających indywidualne ogródki (pożyteczniki), poidełka dla pszczół, domki dla dzikich zapylaczy, budki lęgowe i karmniki.

Propozycja "eco_Struktury" zakłada wykorzystanie w dużych budynkach mieszkalnych deszczówki, gromadzonej na płaskich dachu budynku, spływającej systemem rur do kraników przy balkonach; niewykorzystana woda nawadniałaby grunty wokół budynku.

Autorzy koncepcji "Wodnego zakątka", poza stworzeniem systemu nawadniania, zaproponowali wykorzystanie aplikacji mobilnej, która - skłaniając członków społeczności lokalnej do dbania o wspólną przestrzeń zieloną - podnosiłaby ich świadomość w zakresie przeciwdziałania suszy w najbliższej okolicy.

Tegoroczny Climathon odbywał się jednocześnie w ponad 100 miastach 47 państw z całego świata. Nazwa "Climathon" nawiązuje do maratonu, ale też do "hackathonów", jak określa się trwające zwykle dobę maratony programistyczne lub projektowe, zmierzające do wypracowania najciekawszych rozwiązań zadanego problemu.

Uczestniczące w nich zespoły mogą składać się z przedstawicieli różnych branż czy środowisk, łączących różne wiedzę i doświadczenie. Także metropolitalny Climathon był adresowany do każdego, kto chciał dzielić się pomysłami. W edycji wydarzenia przygotowywanej przez Metropolię nagroda główna wynosiła 5 tys. zł.

Koordynujące Climathony partnrstwo Climate-KIC składa się z przedsiębiorstw, instytucji akademickich oraz przedstawicieli sektora publicznego. W połowie tego roku GZM przystąpiła do jednego z projektów Climate-KIC, pod nazwą Pioneers into Practice.