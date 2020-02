Metropolia: Przygotowania do transportu dronem między szpitalami

W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii trwają przygotowania do eksperymentalnego transportu przesyłki dronem między szpitalami w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu. Przedstawiciele Metropolii uważają, że może to być przyszłość np. transportu krwi.

Podczas wtorkowych obrad zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak poinformował m.in., że jedna z przyjętych w ostatnich tygodniach uchwał zarządu dotyczy kontynuacji projektu Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (CEDD).

Metropolia uczestniczy w nim od 2018 r., wraz z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, przy zaangażowaniu Ministerstwa Infrastruktury.

Program CEDD ma m.in. testować i rozwijać rozwiązania związane z technologiami dronowymi, służącymi poprawie jakości życia w mieście. Chodzi m.in. o umożliwienie w przyszłości poruszania się bezzałogowych statków powietrznych nad miastami w trybie automatycznym lub autonomicznym.

"Przygotowujemy się do usługi transportu przesyłek między gminami Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec" - zasygnalizował we wtorek Karolczak. "To eksperymentalna aktywność, szczególnie w kontekście być może w przyszłości przesyłek medycznych typu transport krwi" - wskazał. Jak dodał, w Europie tego typu prace rozpoczynają się, a Polska byłaby jednym z liderów w tym obszarze.

O pracach nad przygotowaniem lotu z Dąbrowy Górniczej do Sosnowca mówił też 4 lutego w Sosnowcu Jacek Woźnikowski z GZM. Wyjaśnił, że w ramach części CEDD, nazywanej DroneLAB Transport, trwają testy elementów bezpieczeństwa takiej usługi. Prowadzone są one w wyznaczonych strefach w przestrzeni powietrznej, poza miastami.

"Mamy takie wydzielone zamknięte strefy: jedną w Rudzińcu, drugą w Sławkowie" - zaznaczył wówczas Woźnikowski. Dodał, że w ramach DroneLAB Transport na obszarach testowych odbyły się dwa testy lotów automatycznych. Autonomiczny przelot nad terenem zabudowanym między szpitalami w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu jest planowany, gdy zakończone zostaną już testy procedur bezpieczeństwa.

Testy takie są prowadzone według ustalonego scenariusza. Dotychczasowe loty testowe odbyły się automatycznie, jednak przy ciągłej obserwacji i możliwości przejęcia kontroli. Testowano m.in. utrzymywanie toru lotu, automatyczne starty i lądowania czy tryby awaryjne - np. rozpoznawanie sytuacji, w której dron musi przerwać lot i znaleźć miejsce do lądowania.

Przedstawiciele CEDD wyjaśniają m.in., że transport ładunków dronami ma uzasadnienie ze względu m.in. na szybkość oraz niewielkie rozmiary przesyłek.

W ramach CEDD realizowany jest także DroneLAB Środowisko, planowane są też kolejne podobne programy - dotyczące np. koordynacji i wsparcia akcji ratunkowych, monitorowania ruchu drogowego czy infrastruktury.

Ustanowienie na terenie Metropolii Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów - jednego z europejskich obszarów rozwoju i testowania technologii dronowych - zapoczątkowało zawarte we wrześniu 2018 r. porozumienie GZM z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. W sprawie konkretnych projektów pilotażowych GZM porozumiała się następnie z Polskim Funduszem Rozwoju.