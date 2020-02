Metropolia wygrała w pierwszej instancji z KAS ws. składek gmin np. na komunikację

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wygrała w pierwszej instancji spór z Krajową Administracją Skarbową. Zgodnie z interpretacją KAS, Metropolia od ub. roku płaci podatek VAT od tzw. składek zmiennych gmin - np. na finansowanie komunikacji publicznej.

Chodzi przede wszystkim o podatek od składek gmin na finansowanie komunikacji publicznej. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami GZM Krajowa Administracja Skarbowa uznała, że realizacja zadań przekazanych Metropolii przez gminy to wykonywana przez nią usługa (podobne interpretacje dostało też kilka związków komunalnych) i nakazała zapłatę 8-procentowego podatku.

Władze Metropolii nie zgodziły się z taką interpretacją KAS i skierowały sprawę do sądu. Rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach odbyła się we wtorek. Jak poinformował PAP przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak, WSA podzielił interpretację przepisów przedstawioną przez samorządowców.

"Jesteśmy organem władzy publicznej i w związku z tym w zakresie organizacji transportu publicznego wykonujemy zadanie, a nie usługę" - wyjaśnił Karolczak. "W tej chwili 14 dni będziemy czekać na uzasadnienie pisemne i od tego czasu KAS będzie miała 30 dni na odwołanie się do wyższej instancji" - dodał.

"Ktoś twierdzi, że jest to usługa. My twierdzimy, że jest odwrotnie - to przekazanie zadania i pokrywane są tylko jego koszty - w myśl ustawy o samorządzie można to robić. I nie jest to usługa, bo w ustawie byłoby napisane, że jest to usługa" - mówił w październiku ub. roku Karolczak.

Podatek do zapłaty wynikający z interpretacji KAS wynosi 8 proc. od kwoty, którą wpłacają gminy. Ponieważ łączna kwota składek to ok. 500 mln zł, GZM w ub. roku miała do zapłaty ok. 40 mln zł. Dotąd Metropolia płaci podatek z trafiającego do budżetu GZM udziału w podatku PIT. W razie przegranej w sporze z KAS konieczne byłoby doliczenie wartości podatku do gminnych składek lub zmniejszenie nakładów na komunikację.

Przed rozpoczęciem organizacji komunikacji miejskiej przez GZM składki zmienne, którymi gminy finansowały organizację komunikacji przez jednego z poprzedników Metropolii - Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego - nie były obciążone podatkiem VAT.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej przez rząd specjalnie dla regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych przez blisko 2,3 mln osób. Jednym z jej ustawowych zadań jest transport publiczny. Od początku br. GZM przejęła organizację komunikacji miejskiej na swoim terenie.