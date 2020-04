MF: 1 proc. podatku będzie można przekazać także z deklaracji złożonej w maju

Będzie przepis, który umożliwi przekazywanie 1 proc. podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego, także gdy deklaracja zostanie złożona w maju - poinformował w piątek na Twitterze rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Paweł Jurek.

Jak wynika z informacji portalu organizacji pozarządowych ngo.pl, w związku z wydłużeniem do końca maja terminu na składanie PIT-ów, może się okazać, że organizacje pożytku publicznego stracą część wpłat z 1 proc. podatku.

"Sprawa jest nam znana. Będzie przepis, który umożliwi przekazywanie 1 proc. podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego, także gdy deklaracja zostanie złożona w maju" - poinformował Jurek.

Wśród rozwiązań podatkowych zawartych w nowelizacji specustawy stanowiącej część Tarczy Antykryzysowej, jest m.in. dłuższy czas na złożenie deklaracji PIT. Za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie nie będzie sankcji, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r., a nie do końca kwietnia, jak normalnie.

Jak wyjaśniono na portalu ngo.pl, Tarcza Antykryzysowa umożliwia osobom fizycznym złożenie zeznania podatkowego o miesiąc później, ale tylko w taki sposób, że złożenie go między 30 kwietnia a 31 maja będzie traktowane jako złożenie tzw. czynnego żalu. Tymczasem zgodnie z niezmienioną w tym zakresie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje 1 proc. tylko jeśli podatnik złożył zeznane w ustawowym terminie 30 kwietnia (lub do końca maja korektę takiego zeznania).

"Może się więc okazać, że organizacje pożytku publicznego stracą dużą część wpłat z 1 proc., bo podatnicy będą masowo korzystać z odroczenia terminu, choć przepisy go de facto nie zmieniają, a jedynie pozwalają automatycznie potraktować każde zeznanie złożone między 1 a 31 maja jako złożone po terminie z czynnym żalem" - napisano.