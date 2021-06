MF: 10 prac w finale VII edycji konkursu Finansoaktywni „Misja: Podatki. To się opłaca”

Wybrano 10 finalistów VII edycji konkursu edukacyjnego Finansoaktywni „Misja: Podatki. To się opłaca”. Zadaniem konkursowym było stworzenie filmu o podatkach i ich znaczeniu w naszym codziennym życiu – poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów

Jak podało we wtorek Ministerstwo Finansów w informacji prasowej, tegoroczna edycja programu konkursu edukacyjnego Finansoaktywni "Misja: Podatki. To się opłaca" cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Do programu zgłosiło się 656 szkół.

"Animacja z udziałem Barbie, piosenka raperska o podatkach i talk show w iście amerykańskim stylu! Uczniowie z całej Polski zaskoczyli jurorów konkursu niesamowitą kreatywnością. Kapituła konkursu miała nie lada wyzwanie. Tym bardziej, że do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba zespołów z całej Polski. Film o podatkach w roli głównej przygotowało aż 246 zespołów uczniowskich. Podczas obrad kapituła zwracała uwagę na wiele aspektów. Ważna była m.in. pomysłowość, oryginalność filmu konkursowego, ciekawe przedstawienie potrzeby płacenia podatków oraz wskazanie obszarów, które są z nich finansowane" - napisano w informacji prasowej.

Do finału wybrano 10 najlepszych prac. Zakwalifikowane zespoły wraz z opiekunami wezmą udział 16 czerwca w uroczystym zdalnym finale. W nagrodę uczniowie otrzymają nowoczesne kamery sportowe i popularne smartbandy. Z kolei do nauczycieli trafią zestawy składające się z bezprzewodowych słuchawek i dysku zewnętrznego - informuje Ministerstwo Finansów.

"Promowanie wiedzy z zakresu finansów wśród uczniów szkół podstawowych i ich edukowanie to dla Ministerstwa Finansów kwestia priorytetowa. Finanse odgrywają dużą rolę w naszym codziennym życiu. Warto wiedzieć, jak mądrze wydawać pieniądze i dlaczego płacenie podatków jest tak ważne. Cieszy mnie tak duże zainteresowanie programem. Z roku na rok jest ono coraz większe. Mam nadzieję, że dzięki Finansoaktywnym uczniowie z całej Polski zdobywają niezbędną i tak potrzebną wiedzę o podatkach" - powiedział, cytowany w komunikacie, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, w finale znalazły się filmy:

"Podatkowo: Kopytkowo" - autorem jest uczeń Szkoły Podstawowej nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi. Film sposób przedstawia losy mieszkańców gminy, w której nie płaci się podatków. W finale większość mieszkańców nie jest zadowolona z obecnego życia i chce wrócić do czasów, kiedy płacili podatki.

"PODATKI SĄ WAŻNE" - autorami są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana III Sobieskiego w Świętochłowicach. Konstrukcja filmu - dowcipna i obrazowa - opiera się na napisanym przez uczniów wierszu. W filmie zaprezentowane zostały negatywne skutki braku płacenia podatków oraz pozytywny wpływ podatków na życie każdego z nas.

"Podatkowa podróż" - autorami są uczniowie Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Serbach. Troje uczniów szkoły podstawowej z niewielkiej miejscowości postanowiło podjąć dyskusję na temat podatków. Jeden z nich usilnie upierał się, że płacenie podatków jest niesprawiedliwe, i że państwo zabiera ludziom ich ciężko zarobione pieniądze. Chcąc rozwiać jego wątpliwości koleżanka zabrała wszystkich w tajemniczą podatkową podróż.

"Podatki dla nas" - autorkami są uczennice Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu. Film to połączenie animacji z otaczającą rzeczywistością. Uczennice w bardzo dokładny sposób pokazały korzyści płynące z płacenia podatków.

"Bajkowe podatki" - autorką jest uczennica Szkoły Podstawowej nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi. Film to krótkie, animowane przybliżenie, czym są podatki, jakie są ich rodzaje i co dzięki nim zyskujemy. W filmie pojawia się grono bajkowych postaci, a Ken próbuje wytłumaczyć Barbie czym są podatki.

"BOHATER DRUGIEGO PLANU - PODATEK!" - autorkami są uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu. Film ma formę ciekawej animacji połączonej z relacją i scenką rodzajową. Uczennice obaliły mity dotyczące podatków i pokazały istotę ich płacenia.

"Podatki. To się opłaca - od zawsze" - autorami są uczniowie Szkoły Podstawowej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce. W filmie wyruszamy w pełną przygód podróż do czasów średniowiecza. Uczniowie pokazali, jak daniny, cła i myta wpłynęły na rozwój Polski i dlaczego płacenie podatków jest tak ważne dla wspólnego dobra także dzisiaj.

"Na co wydawane są pieniądze z budżetu powiatu?" - autorami są uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie. Film to połączenie rysunku z przedstawieniem zalet płynących z płacenia podatków. Uczniowie pokazali, że uczciwe płacenie podatków zapewnia wszystkim dobre i bezpieczne życie.

"Warto płacić podatki" - autorami są uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie. Film ma charakter reportażu. Uczniowie przeprowadzili wywiady z Burmistrzem Miasta, Dyrektorem Szkoły Podstawowej, Dyrektorem Miejskiego Przedszkola, a także członkami Ochotniczej Straży Pożarnej, aby udowodnić jak ważne są pieniądze publiczne pozyskane z podatków. Wywiady poprzedzone są krótkimi wierszykami.

"Współpraca się opłaca" - autorami są uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 w Poznaniu. W filmie wykorzystano konwencję komiksu i awatarów oraz serwisu informacyjnego. Uczniowie poruszyli najważniejsze kwestie dotyczące podatków.

