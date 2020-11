MF: 10 zespołów nagrodzonych w VI edycji programu edukacyjnego „Finansoaktywni”

Dziesięć zespołów z całej Polski zostało nagrodzonych w VI edycji programu edukacyjnego „Finansoaktywni” - poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów. W konkursie tworzono projekty inwestycji realizowanych z budżetu partycypacyjnego, m.in. kina plenerowego, czy skateparku.

Zadaniem konkursowym było stworzenie projektu inwestycji realizowanej z budżetu partycypacyjnego i wypromowanie go w szkole lub środowisku lokalnym. Według MF uczniowie z całej Polski wykazali się ogromną kreatywnością i zgłosili wiele ciekawych przedsięwzięć.

Spośród 118 zgłoszeń kapituła konkursu wyłoniła 10 najlepszych prac, które wyróżniały się nie tylko pomysłowością i oryginalnością, ale przede wszystkim możliwością realizacji. W nagrodę uczniowie otrzymają aparaty błyskawiczne i głośniki bezprzewodowe, a ich opiekunowie czytniki e-booków.

"Wierzę, że program Finansoaktywni to idealny sposób na dbanie o edukację finansową młodego pokolenia. Z pewnością wiedza o tym, jak planować budżet i jak odpowiedzialnie wydawać pieniądze, przyda się uczniom nie tylko żeby zdobyć kolejne nagrody, ale przede wszystkim zostanie wykorzystana w życiu codziennym. Cieszę się, że nasz program edukacyjny budzi tak duże zainteresowanie wśród uczniów z całego kraju" - powiedział, cytowany w komunikacie, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

"Finansoaktywni" to program edukacyjny, który przybliża świat podatków i finansów uczniom szkół podstawowych (klasy V-VIII). Ma pobudzić uczniów do zdobycia praktycznych umiejętności finansowych, które w przyszłości będą mogli z sukcesami wykorzystywać w dorosłym życiu.

Jak wynika z informacji MF, w ciągu 6 lat program dotarł do 4370 szkół w całej Polsce.

W tegorocznej edycji "Planujemy budżet" chodziło o zapoznanie młodzieży z pojęciem budżetu i uświadomienie, jak duże znaczenie ma budżet i w jaki sposób można decydować o wydatkach w swojej okolicy. MF wspólnie ze specjalistami przygotowało bezpłatne pakiety edukacyjne: 525 wysłano do szkół, a niemal 300 pobrano ze strony internetowej. Na ich podstawie nauczyciele przeprowadzali w szkole lekcję. Zdobyta wiedza pozwoliła uczniom przygotować propozycję inwestycji w ramach budżetu partycypacyjnego do wysokości 100 tys. zł.

"W tej edycji do programu zgłosiło się ponad 800 szkół i wzięło w niej udział ponad 33 tys. uczniów. Taka frekwencja cieszy nas ogromnie" - dodał szef MF.

MF podało, że najlepiej z zadaniem konkursowym poradziły sobie uczniowskie zespoły, które przygotowały następujące projekty: "KINO PLENEROWE - ALTERNATYWA NA NUDĘ" - autorkami są uczennice Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko w Wysokiej; "SZLAKIEM MARII" - autorkami są uczennice Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej z Suwałk; "GRA MIEJSKA W BOBOLICACH - ŚLADAMI BARANKA" - autorami są uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach; "THE ULTIMATE ANGELS" - autorami są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Edukacyjnym nr 9 w Zielonej Górze; "BEE ECO" - autorami są uczniowie i uczennica ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 PTO w Białymstoku; "LETNI CHILL" - autorami są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 120 im. Konstytucji 3 Maja z Łodzi; "APTEKA - OD AKTYWNOŚCI DO ZDROWIA I WITALNOŚCI" - autorami są uczniowie i uczennica Szkoły Podstawowej nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu; "PARK MŁODZIEŻY" - autorami są uczennice i uczeń Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie; "SKATEPARK DLA WLENIA" - autorkami są uczennice z Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu; "ROWEREM DO SZKOŁY" - autorami są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli.