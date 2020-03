MF: 16 i 17 marca ministrowie finansów z UE będą mówić o działaniach ws. skutków koronawirusa

16 i 17 marca ministrowie finansów z UE będą rozmawiać o skoordynowanych unijnych działaniach w sprawie zabezpieczenia krajów przed spadkiem wzrostu gospodarczego wskutek epidemii koronawirusa - informuje Ministerstwo Finansów (MF).

MF przypomina, że minister finansów Tadeusz Kościński uczestniczył w środę w specjalnej telekonferencji Eurogrupy poświęconej aktualnej sytuacji i możliwym reakcjom na gospodarcze konsekwencje koronawirusa COVID-19.

Zaznaczono, że szefowie resortów finansów krajów UE wspólnie koordynują i na bieżąco monitorują sytuację i "są gotowi do wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi do zapewnienia stabilnego i trwałego wzrostu gospodarczego i zabezpieczenia swoich krajów przed spadkiem jego dynamiki".

"Ministrowie finansów państw UE zalecili swoim zastępcom pracę we współpracy z instytucjami UE nad możliwymi skoordynowanymi unijnymi działaniami. Dalsza dyskusja ministrów finansów na ten temat odbędzie się podczas spotkań Eurogrupy i Rady ECOFIN odpowiednio 16 i 17 marca 2020 r." - poinformowano.

Środowa telekonferencja, którą zwołał szef Eurogrupy Mario Centeno w formacie obejmującym nie tylko strefę euro, ale wszystkie państwa UE, była pierwszą okazją do wymiany informacji na temat środków podjętych na szczeblu krajowym i europejskim w reakcji na epidemię.

Kraje strefy euro oraz państwa spoza niej obawiają się, że koronawirus może wpłynąć na sytuację gospodarczą w UE w czasie, gdy doświadcza ona spowolnienia. Epidemia szczególnie mocno może uderzyć w niektóre branże, takie jak transport czy turystyka, ale jest też zagrożeniem dla utrzymania łańcucha dostaw w całej gospodarce.

"Wybuch (epidemii) ma negatywny wpływ na globalną gospodarkę, ale zasięg i czas trwania problemu są na obecnym etapie nadal niepewne" - przyznał po telekonferencji szef Eurogrupy. Ministrowie finansów wyrazili gotowość do korzystania ze wszystkich narzędzi, by zabezpieczyć swoje kraje przed ryzykiem spadku dynamiki PKB.

"Jesteśmy przygotowani do podjęcia dalszych działań. Mogą one objąć - w stosownych przypadkach - środki fiskalne, ponieważ mogą być potrzebne do wspierania wzrostu" - zaznaczył Centeno.

Komisja Europejska już wcześniej zasygnalizowała, że kraje UE będą mogły korzystać z elastyczności w ramach reguł stojącego na straży dyscypliny finansowej w UE paktu stabilności i wzrostu. Oznaczać to będzie, że ewentualne wydatki budżetowe związane z reakcją na koronawirusa nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu i ocenie sytuacji fiskalnej państw UE. Elastyczność może być stosowana w reakcji na wydarzenia, które są poza kontrolą rządu.

Podczas spotkania w połowie marca szefowie resortów finansów mają dokonać ponownej oceny sytuacji i podjąć ewentualne decyzje o dalszych krokach, "proporcjonalnie do ryzyka". Mogą one objąć polityki fiskalne, finansowe i strukturalne. Centeno zaznaczył, że są one "ważne dla ochrony dobrobytu naszych obywateli i osłabienia negatywnego wpływu koronawirusa na wzrost".

Koronawirus, który wykryto w grudniu 2019 roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach, może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, jednak u zdecydowanej większości choroba przebiega dość łagodnie, czasami może nawet nie dawać objawów. Covid-19 stwarza największe zagrożenie dla osób starszych oraz schorowanych, cierpiących na przewlekłe choroby.

Zakażenia nowym koronawirusem odnotowano oprócz Chin m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, a także we Włoszech, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Danii, Norwegii, Szwecji, Austrii, Grecji, Białorusi, Litwie, Estonii i Rumunii.

W Europie największą liczbę zakażeń koronawirusem odnotowano we Włoszech - ponad 3 tys.; z powodu Covid-19 zmarło w tym kraju 107 osób.

W środę rano minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa. Pacjent jest hospitalizowany w Zielonej Górze w Szpitalu Uniwersyteckim - na oddziale zakaźnym.