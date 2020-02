MF: 28 lutego posiedzenie zespołu ds. finansów samorządów

Na 28 lutego br. zaplanowano posiedzenie zespołu, który ma dokonać przeglądu finansów samorządowych i wypracować propozycje zmian w tym obszarze - poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Sarnowski odniósł się do interpelacji Małgorzaty Pępek (KO) w sprawie działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku PIT.

Poinformował, że w ubiegłym roku zagadnienia dotyczące finansów samorządowych były przedmiotem debaty zarówno na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele wszystkich organizacji samorządowych, jak również na posiedzeniu Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych.

Zapewnił, że minister finansów dostrzega ogromną rolę samorządu w realizacji zadań publicznych, dlatego zwrócił uwagę na potrzebę przeanalizowania uwag i propozycji strony samorządowej. Ustalono, że prace w tym zakresie będą prowadzone w ramach zespołu, w skład którego wejdą przedstawiciele resortu finansów i samorządów, zaproszeni też zostaną przedstawiciele środowisk naukowych.

Zespół ten ma dokonać przeglądu finansów samorządowych i wypracować propozycje zmian w tym obszarze. "Zespół będzie działał w zakresie spraw dotyczących w szczególności: podatków dochodowych, podatków i opłat lokalnych, subwencji oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Problematyka zawarta w interpelacji Pani Poseł wpisuje się zatem w zakres działania tego Zespołu. Pierwsze posiedzenie tego Zespołu odbędzie się 28 lutego br." - napisał wiceminister finansów.

Podkreślił jednocześnie, że ministerstwo na bieżąco monitoruje i analizuje sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego. Zapewnił, że z analiz tych wynika, iż na przestrzeni ostatnich lat sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego znacznie się poprawiła.

"Na uwagę zasługuje fakt, iż w roku 2018 dochody tych jednostek w stosunku do roku 2015 z tytułu udziału we wpływach z PIT wzrosły o 33,6 proc., a w przypadku udziału we wpływach z CIT wzrosły o 37 proc. - łącznie o ponad 15 mld zł. Planowane dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego dochody z tytułu udziału w podatku PIT w 2020 r. wynoszą 56,7 mld zł i wzrastają o 2,0 proc. w stosunku do planowanej kwoty na 2019 r. (55,6 mld zł)" - czytamy w odpowiedzi.

Wiceminister dodał, że analiza projektów wieloletnich prognoz finansowych (WPF) na 2020 r. w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na lata 2019 i 2020 wskazuje, że samorządy planują wzrost dochodów ogółem o 11,1 proc. Natomiast wzrost subwencji ogólnej w omawianych latach wyniesie 8,0 proc.

Małgorzata Pępek wystąpiła do resortu finansów z interpelacją dotyczącą kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku PIT. Napisała, że ustawa o obniżce PIT z 18 do 17 proc. przyniesie osobliwy skutek. "Choć skorzystają na niej pracownicy, znacznie stracą samorządy. Z powodu niższego podatku wiele polskich miast będzie musiało zrezygnować z ważnych inwestycji, wartych miliony złotych" - oceniła. Podobny efekt będzie mieć zniesienie PIT dla młodych.

"Nieporozumieniem jest, że w związku z tymi zmianami i mniejszymi wpływami do budżetów, nie jest planowana rządowa rekompensata. Wszystkie te zmiany i braki w budżecie mogą doprowadzić do zmniejszenia liczby inwestycji" - uważa Pępek. W związku z tym zapytała ministra finansów, jakie działania podejmie resort, aby wprowadzić rozwiązania osłonowe dla samorządów i kiedy można spodziewać się ich realizacji.