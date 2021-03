MF: absolwenci uczelni z Wrocławia i Torunia zwolnieni z części egzaminu na doradcę podatkowego

Absolwenci uczelni z Wrocławia i Torunia będą zwolnieni z części egzaminu na doradcę podatkowego - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów. Dodano, że aby zdobyć uprawniania przystąpią oni tylko do egzaminu ustnego.

Zaznaczono, że zawarte umowy określają realizowany na obu uczelniach program studiów, obejmujący swoim zakresem wiedzę i umiejętności wymagane w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. "Ukończenie studiów na obu uczelniach zwolni absolwentów z obowiązku zdawania części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego" - czytamy.

MF wskazało, że Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego, której członków powołuje minister finansów, funduszy i polityki regionalnej zawarła również kolejne umowy o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach kierunku Rachunkowość i controlling ścieżka Doradztwo Podatkowe oraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach kierunku Doradztwo Podatkowe (na czas nieokreślony przedłużono z 2017 r.).

Napisano, że umowę w imieniu Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego podpisała jej przewodnicząca, prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic. W imieniu uczelni, swoje podpisy złożyli: rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Andrzej Kaleta oraz prodziekan wydziału prawa i administracji UMK działający jako pełnomocnik rektora Uniwersytetu, dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK.

W ceremonii podpisania umów o współpracy uczestniczył też wiceminister finansów Jan Sarnowski, który nadzoruje departamenty sprawujące pieczę nad działaniem Komisji Egzaminacyjnej.

"Przedłożone przez uczelnie programy studiów oraz zaangażowana kadra dydaktyczna dają gwarancję wysokiego poziomu nauczania i dobrego przygotowania absolwentów zarówno do egzaminu, jak i późniejszej pracy w trudnym zawodzie doradcy podatkowego" - podkreśla cytowana w informacji przewodnicząca Komisji prof. Glumińska-Pawlic.

"Podpisanie umów z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu jest punktem wyjścia do jeszcze bliższej współpracy obu tych ośrodków akademickich z Ministerstwem Finansów. Zależy nam na rosnącym udziale środowisk naukowych obu tych uczelni w procesie tworzenia regulacji podatkowych, w tym poprzez realizację grantów i doktoratów wdrożeniowych - zaznacza wiceminister finansów Sarnowski. Dodał, że "cieszy nas również rosnące zainteresowanie ze strony studentów i absolwentów z Wrocławia i Torunia ofertą edukacyjną resortu, w tym udziałem w praktykach i konkursach stażowych. To dla nich unikalna szansa na udział w procesie tworzenia przepisów określających zasady rozliczeń dla milionów podatników".

Napisano, że zawarte umowy określają program kształcenia obejmujący swoim zakresem wiedzę i umiejętności wymagane w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Realizacja programu pozwoli absolwentom na skorzystanie ze zwolnienia z części pisemnej egzaminu. Absolwenci obu uczelni, aby zdobyć uprawniania doradcy podatkowego, przystąpią tylko do egzaminu ustnego.

Umowa z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu jest pierwszą, jaką Komisja Egzaminacyjna zawarła z tą uczelnią, a zarazem dziewiątą dotyczącą współpracy z uczelniami wyższymi. W ramach programu kształcenia na II stopniu studiów, studenci będą zdobywać wiedzę w zakresie m.in. krajowego, międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego, postępowania podatkowego, organizacji controllingu i rachunkowości podatkowej. Umowa obowiązywać będzie do końca 2024 roku.

W przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, strony postanowiły o przedłużeniu na czas nieokreślony umowy zawartej 16 stycznia 2017r. Obecnie, w ramach kierunku Doradztwo Podatkowe na studiach II stopnia - studenci mają okazję uczestniczyć w bogatym programie kształcenia, obejmującym m.in. zajęcia z wykładni prawa podatkowego, zasad opodatkowania dochodu, postępowania sądowo-administracyjnego czy wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Obie uczelnie - jak zaznaczono - zadbają o to, aby studenci mogli zdawać egzaminy online (z zachowaniem obowiązujących standardów) w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności związanych ze stanem epidemii.