MF: Agencja Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski

Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski na poziomie "A -" - poinformowało w piątkowym komunikacie Ministerstwo Finansów. Resort wskazał, że perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym.

Jak podało Ministerstwo Finansów, agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym.

Resort finansów wskazał, że agencja Fitch w komunikacie prasowym wskazuje na zdywersyfikowaną gospodarkę, stabilny wzrost gospodarczy w ostatnich latach oraz solidne podstawy makroekonomiczne. Wg Fitch stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla odporność polskiej gospodarki na szok spowodowany przez pandemię koronawirusa.

Fitch podwyższył jednocześnie swoje prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski odpowiednio do 5,2 proc. w 2021, 4,5 proc. w 2022 i 3,8 proc. w 2023 roku.

Jak czytamy w komunikacie resortu, podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto kraju do PKB do poziomów zbliżonych dla krajów z oceną ratingową "A" lub w przypadku konsolidacji fiskalnej, prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB. Ponadto do podwyżki ratingu może prowadzić dalszy wzrost gospodarczy, w kierunku poziomu rozwoju gospodarczego krajów o ocenie ratingowej "A". Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku długotrwałego wzrostu długu publicznego z powodu braku konsolidacji finansów publicznych w perspektywie średniookresowej, wymagalności potencjalnych zobowiązań lub osłabienia wzrostu gospodarczego.

Rating może być również obniżony, jeśli standardy zarządzania lub warunki dla rozwoju przedsiębiorczości pogorszą się, niekorzystnie wpływając na gospodarkę.

