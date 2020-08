MF analizuje uwagi zgłoszone do projektu ustawy o obligacjach kapitałowych

Ministerstwo Finansów analizuje zgłoszone w ramach konsultacji sugestie i komentarze do projektu noweli ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw - poinformował we wtorek resort. Nowela wprowadza m.in. nowy rodzaj papierów - obligacje kapitałowe.

Resort finansów poinformował w komunikacie, że 3 sierpnia br. minął termin konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw. Projekt w połowie lipca został zamieszczony stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Jak tłumaczy resort we wtorkowym komunikacie, zmiana wprowadza m.in. nowy rodzaj obligacji - obligacje kapitałowe. MF przekazało, że analizuje zgłaszane do projektu sugestie i komentarze.

MF przypomniało, że projekt został wypracowany podczas spotkań Zespołu Roboczego Rady Rozwoju Rynku Finansowego.

"Projektowane regulacje pozwolą na pozyskanie dodatkowego kapitału regulacyjnego instytucjom finansowym, co powinno przełożyć się na wzrost konkurencyjności polskiego systemu finansowego i wzmocnienie jego bazy kapitałowej. Dzięki tym rozwiązaniom zwiększamy też możliwość finansowania polskiej gospodarki przez system finansowy" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów Piotr Nowak.

Jak dodał, zasadnicze znaczenie w przypadku tego projektu miało powołanie w lipcu 2019 r. Zespołu Roboczego Rady Rozwoju Rynku Finansowego pod kierownictwem Ministerstwa Finansów. "Złożony z ekspertów instytucji publicznych oraz sektora bankowego i ubezpieczeniowego, wypracował z jednej strony rozwiązania korzystne dla biznesu a z drugiej bezpieczne dla systemu i akceptowalne ze strony regulatora" - podkreślił wiceszef MF.

Obligacje kapitałowe będą mogły być emitowane przez banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji oraz zaliczane do funduszy własnych lub środków własnych tych podmiotów finansowych.

"Projekt spotkał się zarówno z pozytywnym odbiorem instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego oraz podmiotów sektora finansowego" - czytamy.

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do zamieszczonego na stronie RCL projektu tłumaczyło, że nowelizacja ustawy ma na celu określenie zasad emisji instrumentów kapitałowych kwalifikowanych do kapitału regulacyjnego banków i domów maklerskich lub środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w tym emisji nowej kategorii obligacji kapitałowych przez te podmioty rynku finansowego. Zaznaczono, że jest to zgodne z właściwymi przepisami prawa Unii Europejskiej.

"(...) projektowane rozwiązania zmierzają przede wszystkim do zniesienia barier w odniesieniu do procesu emisji instrumentów, które będą mogły być zaliczane do tzw. kapitału dodatkowego Tier I i Tier II oraz klasyfikowane do środków własnych jako pozycje tzw. podstawowych środków własnych kategorii 1, kategorii 2 i kategorii 3 - w przypadku podmiotów sektora ubezpieczeniowego" - wskazano.

W projekcie zaproponowano również doprecyzowanie istniejących rozwiązań prawnych, a także określono krąg emitentów uprawnionych do emisji instrumentów, które mogą być zaliczane do ich funduszy własnych albo środków własnych.

Według MF "usunięcie istniejących barier w zakresie zwiększania bazy kapitałowej i zaliczanie instrumentów kapitałowych jako dodatkowych składników i funduszy własnych lub środków własnych instytucji finansowych regulowanych przedmiotowym projektem będzie pozytywnie oddziaływać na ich konkurencyjność oraz poziom stabilności finansowej".