MF: będzie można odliczyć akcyzę od przeterminowanego piwa

Minister finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie, które umożliwia odliczenie akcyzy od piw, którym upłynął termin przydatności do spożycia - poinformowało w środę na Twitterze Ministerstwo Finansów. Aby odliczyć podatek trzeba będzie zniszczyć piwo.

"Minister Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie, które umożliwia odliczenie akcyzy od piw, którym upłynął termin przydatności do spożycia. To kolejny element pomocy przedsiębiorcom" - zaznacza resort finansów.

"Jeśli zwrócone do podatnika piwo zostanie zniszczone do 31 lipca to będzie mógł on odliczyć akcyzę do 31 grudnia tego roku" - dodano.