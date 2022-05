MF: blisko 20 mln PIT-ów złożonych elektronicznie, czyli 91 proc. wszystkich

Ponad 91 proc., czyli blisko 20 mln deklaracji podatkowych za 2021 r. złożono elektronicznie, z czego ponad połowę przez usługę Twój e-PIT – podało Ministerstwo Finansów w środowym komunikacie.

Ponad 91 proc., czyli 19,8 mln deklaracji podatkowych za 2021 r. złożono elektronicznie, z czego większość - 11,3 mln przez usługę Twój e-PIT. Tylko 1,9 mln zeznań wpłynęło w wersji papierowej - podało Ministerstwo Finansów w środowym komunikacie.

"Blisko 20 mln zeznań podatkowych złożonych elektronicznie pokazuje, że zainteresowanie tą formą rozliczenia z urzędem skarbowym stale rośnie. Podatnicy chętnie korzystają szczególnie z usługi Twój e-PIT. W tym roku samodzielnie zaakceptowali rekordową liczbę 6,3 mln PIT-ów, które przygotowaliśmy dla nich w usłudze, kolejne ponad 5 mln zeznań zostało zaakceptowane automatycznie" - powiedziała cytowana w komunikacie minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Resort podał, że w usłudze Twój e-PIT zostały przygotowane zeznania PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36 dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Uwzględniono w nich m.in. ulgę na dzieci czy zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia. Podatnicy mogli uzupełnić zeznania przygotowane dla nich przez KAS i dodać np. przysługujące im ulgi.

Ministerstwo Finansów wyliczyło, że osoby korzystające z usługi złożyły 6,3 mln PIT-ów, w tym 5,6 mln deklaracji PIT-37, 236 tys. deklaracji PIT-28, 219 tys. deklaracji PIT-38, 164 tys. deklaracji PIT-36 oraz 37 tys. oświadczeń PIT-OP. Najmłodszy podatnik, który w tym roku zalogował się do systemu Twój e-PIT, ma 18 lat, a najstarszy - 110 lat. Poza tym podatnicy jeszcze chętniej niż rok wcześniej korzystali z automatycznego rozliczenia w usłudze. Z upływem 2 maja br. KAS zaakceptowała automatycznie ok. 5 mln PIT-37 i PIT-38, podczas gdy w 2021 r. taka akceptacja dotyczyła 4,3 mln zeznań.

"Elektroniczne rozliczenie PIT to nie tylko wygodny i bezpieczny sposób złożenia zeznania, ale również możliwość szybkiego otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku. Dzięki automatyzacji zwrotów ponad 2 mln podatników otrzymało pieniądze w ciągu zaledwie kilku dni od złożenia zeznania" - powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Jak wskazano w komunikacie MF, dużą popularnością cieszy się cały serwis e-Urząd Skarbowy. Od uruchomienia e-US 1 lutego 2021 r. zalogowano się do niego już ponad 73 mln razy. W trakcie tegorocznej akcji rozliczeń PIT - od 15 lutego 2022 r. do 2 maja 2022 r. - użytkownicy logowali się do e-US 19 mln razy.

MF przypomniało również, że do e-US można się zalogować Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel. Do samej usługi Twój e-PIT, do której dostęp jest możliwy przez e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl, można logować się określonymi danymi podatkowymi. Dzięki personalizacji danych w e-Urzędzie Skarbowym zalogowany użytkownik ma dostęp do przeznaczonych dla niego informacji i usług. Serwis działa 24 godziny na dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu.

