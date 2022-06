MF: BRRE udzieli Polsce 450 mln euro pożyczki na pomoc uchodźcom z Ukrainy

W piątek odbyło się spotkanie Ministra Finansów i Gubernatora BRRE, w którego trakcie podpisano umowę ws. 450 mln euro pożyczki na refinansowanie pomocy uchodźcom z Ukrainy – poinformował resort finansów.

W piątek w Warszawie odbyło się spotkanie minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej z Gubernatorem Banku Rozwoju Radu Europy Carlo Monticellim. W jego trakcie została podpisana umowa pożyczki, w wysokości 450 mln euro. Zostanie ona przeznaczona na refinansowanie wydatków Funduszu Pomocy utworzonego w BGK w celu finansowania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającą wojną - podało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie.

"Polska docenia długoletnią, owocną współpracę z Bankiem Rozwoju Rady Europy w zakresie wsparcia finansowego udzielanego przez Bank podmiotom prywatnym i publicznym. Wyrazem tej współpracy jest pożyczka w kwoce 450 mln euro przeznaczona na refinansowanie wydatków Funduszu Pomocy utworzonego w BGK" - powiedziała, cytowana w komunikacie, minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Resort przypomniał, że Bank Rozwoju Rady Europy jest instytucją finansową Rady Europy, do której należą 42 państwa. Polska przystąpiła do BRRE w 1998 r. i jest aktualnie jednym z największych pożyczkobiorców Banku; należy do grupy "państw docelowych", tj. grupy 22 krajów mogących korzystać z zwiększonego wsparcia kredytowego ze strony BRRE.

"Od momentu przystąpienia Bank sfinansował w naszym kraju 78 projektów o łącznej wartości ponad 6 mld euro. Bank udzielał kredytów na rzecz Skarbu Państwa, samorządów oraz podmiotów prywatnych, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw" - poinformowano.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl