MF chce do 30 kwietnia br. wydłużyć czasowe stosowanie alkoholu benzylowego do skażania alkoholu etylowego

Konieczne jest wydłużenie do 30 kwietnia br. czasowego stosowania alkoholu benzylowego do skażania alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji produktów biobójczych - zakłada projekt rozporządzenia MF.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się w piątek projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy.

Jak czytamy, projektowana zmiana jest spowodowana koniecznością podjęcia pilnych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem nowej choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, a także innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

"Jednym z pilnych działań jest zapewnienie produkcji środków biobójczych. Do wytwarzania takich środków używane mogą być wyroby akcyzowe, objęte zwolnieniem z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Takim wyrobem jest alkohol etylowy prawidłowo skażony" - napisano.

Dodano, że w obecnej sytuacji epidemicznej na rynku występują braki w dostępności alkoholu izopropylowego do skażania alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji produktów biobójczych.

W projekcie podano, że dopuszcza się chwilowe stosowanie jako skażalnika alkoholu etylowego służącego do produkcji produktów biobójczych, acetonu w ilości 750 ml na 1 hl 100 proc. alkoholu etylowego. Wydłużenie stosowania alkoholu benzylowego 3000 ml w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 proc vol. jako środka skażającego alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji produktów biobójczych oraz dodanie jako skażalnika alkoholu etylowego służącego do produkcji środków biobójczych - acetonu.

"Regulacja obowiązywałaby w okresie do dnia 30 kwietnia 2020 r." - poinformowano.