MF: cyfryzacja pracy resortu pomogła w walce z pandemią

Coraz popularniejszy jest mechanizm automatycznego rozliczania PIT, uruchamiający się, jeśli podatnik nie złoży deklaracji na czas. Z tej opcji skorzystało w tym roku ponad 4 mln 100 tys. podatników - powiedział PAP Przemysław Koch, pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji.

"Rozwiązania, które wdrożyliśmy w ostatnim czasie pozwalają zmniejszyć negatywny wpływ pandemii. E-usługi podatkowe są nie tylko wygodniejsze i szybsze, ale również bezpieczne, szczególnie w dzisiejszych czasach pandemii" - stwierdził Koch.

Jego zdaniem e-usługi resortu finansów są rozwijane w taki sposób, aby maksymalizować wykorzystanie posiadanych danych i przez to minimalizować obciążenia administracyjne nakładane na podatnika.

"Przykładem takiej usługi jest Twój e-PIT, a w szczególności mechanizm automatycznego rozliczania PIT, jeśli podatnik nie złoży deklaracji na czas" - dodał.

Wedle Kocha z tej opcji skorzystało w tym roku ponad 4 mln 100 tys. podatników.

"Rozliczaliśmy tak m.in. PIT-37, PIT-38 i nowość od tego roku - PIT-OP. Zlikwidowaliśmy także sankcje karno-skarbowe za brak złożenia PIT-37 lub PIT-38 w terminie" - dodał.

Ekspert powiedział, że w przypadku PIT-OP został stworzony automat, który pozwala emerytom i rencistom przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego bez ponownego wypełniania dokumentów, nawet bez wychodzenia z domu, kopiując dane o organizacji OPP z deklaracji z zeszłego roku.

"To rozwiązanie zadziałało w przypadku 350 tysięcy emerytów i rencistów" - ocenił.

Koch wskazał, że nowością w usłudze Twój e-PIT udostępnioną w 2020 r. jest także pełna integracja z bazą PESEL oraz bazami uczelni publicznych POLon, co pozwoliło m.in. zidentyfikować automatycznie, komu należy się ulga podatkowa z powodu narodzin dziecka, czy też pełnoletniego dziecka kontynuującego naukę na uczelni wyższej.

Jego zdaniem e-usługi podatkowe cieszą się coraz większą popularnością wśród podatników: 9 mln 170 tysięcy PIT-ów zostało złożonych poprzez usługę Twój e-PIT.

"Unikalnych identyfikatorów PESEL, które logowały się do usługi było 17,5 mln, z czego 14 mln to były bezpośrednie logowania, a 3,5 mln to uwierzytelnianie małżonka" - poinformował pełnomocnik.

"Przy czym usługa e-PIT to nie tylko możliwość wypełnienia deklaracji przez internet, ale również opcja zapłacenia brakującej kwoty podatku online, z której w tym roku skorzystało ponad 210 tysięcy osób, wpłacając 190 mln zł" - dodał.

Według Kocha cyfryzacja i automatyzacja pozwala też wyliczać i dystrybuować udziały w zebranych daninach przypadających jednostkom samorządu terytorialnego oraz usprawnia sprawozdawczość budżetową.

"Dzisiaj zamiast przygotowywać 400 sprawozdań z każdego urzędu skarbowego raz w miesiącu, jednym kliknięciem przekazywany jest raport z centralnego systemu do budżetu państwa" - zauważył.

W jego ocenie efektami przeprowadzonej transformacji są także wprowadzane w ekspresowym tempie rozwiązania z tarczy antykryzysowej i finansowej, jeśli nie z dnia na dzień, to w ciągu kilku dni można było przekazywać dane i weryfikować wnioski podatników o pomoc.

"Dzięki centralnym systemom mogliśmy też płynnie dostarczać dane na potrzeby sztabu antykryzysowego, które zbierał się po wybuch pandemii, prezentując codziennie aktualne dane budżetowe z całej Polski za pomocą przysłowiowego jednego kliknięcia" - podsumował.