MF czeka dwa tygodnie na zgłaszanie uwag do projektu noweli ustawy o CIT

14 dni, tyle czasu resort finansów będzie czekał na uwagi do projektu nowelizacji ustawy o CIT - poinformowało w czwartek ministerstwo. Nowe przepisy m.in. zawieszają minimalny podatek dochodowy na rok, a także uchylają tzw. ukrytą dywidendę.

Resort przypomniał, że 28 czerwca skierował do uzgodnień i konsultacji publicznych projekt zmian w CIT. "Na zgłaszanie uwag jest 14 dni" - poinformowano.

Przypomniano, że projekt przewiduje m.in.: modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym; uchylenie przepisów o tzw. "ukrytej dywidendzie"; zmianę przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC); zmianę przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów; uproszczenie przepisów o tzw. "uldze na złe długi"; zmianę przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH); zmianę przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek itp.

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji (OSR) zmiany w CIT, które proponuje MF, przyniosą ubytek w dochodach sektora w wysokości 1,6 mld zł w 2023 roku.

"Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania wpłyną na zmniejszenie dochodów sektora finansów publicznych. Niemniej należy zauważyć, że w obliczu trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie, jak również uwzględniając widoczne nadal w niektórych obszarach skutki gospodarcze pandemii, podejmowane są wszelkie działania mające na celu ochronę firm działających w Polsce, które z uwagi na trudną sytuację polityczną borykają się z licznymi trudnościami" - podkreślono.

Resort przekonuje, że zawarte w projekcie rozwiązania - co do zasady - przyczynią się do zmniejszenia obciążeń podmiotów gospodarczych działających w Polsce.

Zgodnie z założeniami, ustawa ma wejść od 1 stycznia 2023 r. z wyjątkiem kilku przepisów, które mają zacząć obowiązywać w chwili jej ogłoszenia.

