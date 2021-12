MF: deficyt budżetu w 2021 r. - według metodyki unijnej - nie przekroczy 4 proc. PKB

Można oczekiwać, że tegoroczny deficyt według metodyki unijnej (general government) wyniesie poniżej 4 proc. PKB – poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów w czwartek opublikowało informację podsumowujące działania resortu i administracji skarbowej w 2021 r. Stwierdzono w niej, że od tego roku prognozowana jest stopniowa redukcja deficytu po wzroście w kryzysowym 2020 r.

"W 2021 r. spodziewamy się spadku relacji długu publicznego do PKB, ten pozytywny trend będzie kontynuowany również w kolejnych latach. Unijne kryterium 60 proc. PKB pozostaje spełnione, a krajowe progi ostrożnościowe są niezagrożone. Tegoroczny limit wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa wynosi 26 mld zł (1 proc. PKB) i jest o 3,3 mld zł mniejszy od zeszłorocznego wykonania. Można oczekiwać, że tegoroczny deficyt według metodyki unijnej (general government) wyniesie poniżej 4 proc. PKB" - podano w informacji MF.

Stwierdzono w niej także, że znowelizowany budżet na 2021 r. to budżet proinwestycyjny i że dane z jego wykonania oraz prognozy wskazują, że dochody będą wyższe niż pierwotnie zaplanowano.

"Z kolei budżet na 2022 r. dzięki wydłużeniu klauzuli wyjścia z reguł unijnych i krajowej stabilizującej reguły wydatkowej zaprojektowaliśmy tak, aby był kolejnym impulsem do rozwoju polskiej gospodarki. Znajdą się w nim zarówno środki na realizację zadań inwestycyjnych stymulujących rozwój gospodarki, jak i na kluczowe programy społeczne" - wskazano w informacji MF.

Dodano, że potrzeby pożyczkowe budżetu w 2021 r. zostały już całkowicie sfinansowane i że - według przewidywań MF - budżety samorządowe zamkną się pod koniec roku rekordowymi nadwyżkami.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od stycznia do listopada 2021 r. Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła 2 485 kontroli celno-skarbowych. Kwota ustaleń wyniosła 5,04 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu 2020 r. nastąpił wzrost udziału wpłat w ustaleniach o 8,5 proc., wzrost wpłat z decyzji o 23,2 proc., wzrost wpłat z korekt o 29,6 proc.). W tym okresie KAS przeprowadziła 11 912 kontroli podatkowych, co oznacza spadek w stosunku do ub.r. o 4,6 proc. Kwota uszczupleń wykazana w trakcie tych kontroli wyniosła 2,17 mld zł. KAS przeprowadziła także 2 271 427 czynności sprawdzających. Kwota uszczupleń wyniosła 3,99 mld zł. W porównaniu z 2020 r. nastąpił wzrost liczby przeprowadzonych czynności o 8,4 proc.

MF podało, że w ciągu 11 miesięcy br. zrealizowano 243 blokady w ramach systemu STIR. Zablokowano środki na 1 169 rachunkach bankowych na kwotę 83,86 mln zł (w porównaniu do jedenastu miesięcy 2020 r. to wzrost zablokowanych rachunków o 20,5 proc.). W tym czasie administracja skarbowa ujawniła ok. 293 mln sztuk nielegalnych papierosów. Zlikwidowano 37 nielegalnych fabryk i krajalni wyrobów tytoniowych. Ujawniono ok. 53 tys. litrów nielegalnego alkoholu.

