MF: do e-Urzędu Skarbowego zalogowano się już ponad 50,5 mln razy

Popularność e-Urzędu Skarbowego stale rośnie. Zalogowano się do niego już ponad 50,5 mln razy i złożono ponad 59 tys. pism ogólnych - podało Ministerstwo Finansów we wtorek. Jak dodano, usługa została rozszerzona o nowe funkcjonalności dla pełnomocników i ich mocodawców.

"Popularność e-Urzędu Skarbowego cały czas rośnie. Zalogowano się do niego już ponad 50,5 mln razy. W e-US złożono ponad 59 tys. pism ogólnych. W serwisie można uzyskać m.in. informacje o zwrocie PIT i VAT. Z tej funkcjonalności skorzystano już ok. 517 tys. razy. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w e-US dostępne jest również zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3. Dzięki niemu można poinformować urząd np. o zmianie adresu zamieszkania. Dotychczas z tego rozwiązania skorzystało ponad 43 tys. podatników" - informuje cytowana we wtorkowym komunikacie MF zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa.

Jak czytamy w informacji resortu, e-Urząd Skarbowy to kanał komunikacji na linii urząd skarbowy - klient, dostępny na stronie podatki.gov.pl. Serwis działa przez całą dobę i można z niego korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu. Pozwala szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku. Budowany jest etapami do września 2022 r.

Zgodnie z wtorkowym komunikatem Ministerstwa Finansów, w e-US zostały udostępnione nowe funkcjonalności przeznaczone dla pełnomocników i ich mocodawców.

"Rozbudowujemy e-Urząd Skarbowy, uwzględniając różne potrzeby naszych klientów. Najnowsza usługa przeznaczona jest dla pełnomocników ogólnych, którzy realizują zadania w imieniu innej osoby lub podmiotu. W e-US otrzymali oni dostęp do listy swoich mocodawców. Mają również możliwość składania pism w imieniu mocodawców, bez konieczności samodzielnego uzupełniania ich danych identyfikacyjnych i adresowych. Natomiast mocodawcy mogą przeglądać listy aktualnie udzielonych pełnomocnictw ogólnych" - wyjaśniła cytowana w komunikacie szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Za pomocą e-US można m.in. przekazać do urzędu skarbowego czynny żal, a także zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie należności na rachunek inny niż podany w wykazie podatników VAT. "W e-US podatnicy złożyli czynny żal już ponad 38,6 tys. razy, a ZAW-NR 16,7 tys. razy" - podano w komunikacie.

Serwis podatki.gov.pl umożliwia również podgląd wykazu mandatów karnych - z tej możliwości skorzystano już ponad 1,9 mln razy. Klienci e-US mają też dostęp do informacji z dokumentów notarialnych, które ich dotyczą. Informacje z aktów notarialnych były wyświetlane przez strony tych aktów oraz notariuszy ok. 26 tys. razy - czytamy.

Dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą, w e-US dostępna jest aplikacja e-mikrofirma. Umożliwia ona prowadzenie ewidencji faktur zakupowych i sprzedażowych, a także przygotowanie plików JPK_VAT. Za pomocą e-US można też zarejestrować się do systemu e-TOLL służącego do elektronicznego poboru opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg w Polsce - dodano.

Projekt e-Urząd Skarbowy jest współfinansowany z Funduszy Europejskich (Program Polska Cyfrowa). Wartość całkowita przedsięwzięcia to niemal 102 mln zł, w tym dofinansowanie UE ok. 86 mln zł, a budżet państwa ok. 15,6 mln zł.

