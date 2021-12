MF: do końca grudnia duzi podatnicy muszą opublikować informację o strategii podatkowej w 2020 r.

Do końca grudnia mija termin publikacji strategii podatkowej realizowanej w 2020 r. Taką informację muszą opublikować podatnicy o przychodach przekraczających 50 mln euro i grupy kapitałowe – przypomniało MF w środowym komunikacie.

"1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o CIT, zobowiązujące podatników do sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Zgodnie z nimi informacja ta podlega publikacji na stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W tym terminie należy również powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja" - podano w komunikacie Ministerstwa Finansów.

To oznacza - jak wskazało MF - że z końcem grudnia mija termin publikacji strategii podatkowej realizowanej w 2020 r. Obowiązek publikacji takiej informacji (oraz poinformowania administracji skarbowej o miejscu publikacji) mają podatnicy, których przychody przekraczają 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe. W tym ostatnim przypadku wielkość przychodów nie ma znaczenia. Według MF, z obowiązku publikacji zostały wyłączone informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

"Ustawa o CIT nie zawiera zamkniętego katalogu danych, które mają być przekazywane w ramach publikowanej informacji. Wskazuje jednak na przykłady danych, które powinny być wykazane w informacji. Jednymi z nich są informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5 proc. sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki" - podano w komunikacie resortu finansów.

MF wyjaśniło, że wskazany limit należy odnosić do łącznej wartości wszystkich transakcji, które w danym roku podatkowym zostały dokonane przez podatnika z podmiotami powiązanymi. Wg informacji resortu finansów, w pierwszej kolejności podatnik powinien więc zsumować transakcje, a jeśli ich wartość nie przekracza 5 proc. sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego podatnika, to transakcje nie podlegają ujęciu w informacji o realizowanej strategii podatkowej. Jeśli limit zostanie przekroczony, to - jak informuje MF - transakcje muszą zostać ujawnione w informacji, ale nie trzeba ich szczegółowo ujmować i opisywać.

"Wystarczające jest wskazanie łącznej wartości transakcji zawartych z danym podmiotem powiązanym, ogólny opis charakteru transakcji (np. opłaty za usługi zarządcze, marketingowe czy doradcze) oraz wskazanie ogólnego charakteru powiązań między podmiotami. Nie ma potrzeby określania charakteru każdej transakcji. Nie trzeba też publikować - w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi - danych naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa podatnika" - stwierdzono w komunikacie resortu finansów.

Dodano w niej, że w ustawie o CIT przewidziano kary pieniężne na wypadek, gdyby podatnik nie poinformował naczelnika US o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja. MF wyjaśniło, że ewentualne błędy w opublikowanej informacji o realizowanej strategii podatkowej nie są czynnością karalną na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.

