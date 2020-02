MF: do końca stycznia br. ujawniono ponad 8,6 tys. nielegalnych domen hazardowych

Do końca stycznia br. ujawniono ponad 8,6 tys. nielegalnych domen hazardowych - poinformowało PAP Ministerstwo Finansów. W 2019 r. - według szacunków resortu - szara strefa w hazardzie online wyniosła ok. 5,5 mld zł, co stanowi ok. 37 proc. całości rynku gier hazardowych w internecie.

Ministerstwo Finansów przypomina, że nowelizacja ustawy o grach hazardowych, która - z pewnymi wyjątkami - weszła w życie 1 kwietnia 2017 r., zmieniła model nadzoru nad rynkiem gier hazardowych. Wprowadziła ona oficjalny rejestr domen internetowych, które nielegalnie oferują gry hazardowe, natomiast od 1 lipca 2017 r. przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają blokować takie strony, a dostawcy usług płatniczych mają uniemożliwić dokonywanie płatności na stronach internetowych wpisanych do tego rejestru.

Jak tłumaczy MF, wpisowi do tego rejestru podlegają konkretne nazwy domen internetowych wykorzystywanych do urządzania gier hazardowych bez koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia wymaganego przez ustawę, kierowanych do klientów w Polsce, szczególnie gdy strony internetowe wykorzystujące nazwy takich domen są dostępne w języku polskim i reklamowane na terytorium Polski.

"Według stanu na 31 stycznia 2020 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych ujawnił 8 630 domen internetowych wykorzystywanych do urządzania gier hazardowych bez koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia wymaganego przez ustawę" - czytamy w informacji MF.

Zdaniem resortu wprowadzone zmiany w ustawie przyczyniły się do ograniczenia szarej strefy oraz do ograniczenia skutków społecznych hazardu, zwiększył się poziom ochrony graczy i zmniejszyło ryzyko nałogów hazardowych, szczególnie u nieletnich.

"Ponadto malejąca, mimo wzrostu ilości domen wpisanych do Rejestru, liczba odsłon Komunikatu Ministerstwa Finansów wyświetlanego na zablokowanych stronach (w 2017 roku - 309 tys. odsłon, w 2018 roku - 761 tys., w 2019 roku - 487 tys.) potwierdza przekierowanie popytu z nielegalnej oferty internetowych gier hazardowych na witryny posiadające zezwolenie i podlegające nadzorowi, jak również wzrost społecznej świadomości co do charakteru gier hazardowych urządzanych w sieci Internet" - czytamy w informacji MF.

Jak dodano, według szacunków MF, w których wykorzystane zostały dane spółki badającej światowe rynki gier hazardowych H2 Gambling Capital (wg stanu na dzień 12 lutego 2020 r.), szara strefa na rynku gier hazardowych online w 2019 r. wyniosła ok. 5,5 mld zł, co stanowi ok. 37 proc. całości rynku gier hazardowych świadczonych przez internet. Biorąc pod uwagę jedynie sektor zakładów wzajemnych, szara strefa wynosi ok. 0,5 mld zł, co stanowi 8,8 proc. rynku zakładów wzajemnych świadczonych przez Internet.

"W przypadku pełnej likwidacji szarej strefy należałoby oczekiwać ok. 160 mln zł w postaci podatku od gier, z czego ok. 60 mln zł stanowiłby podatek z tytułu zakładów wzajemnych" - dodaje resort finansów.

Ministerstwo odniosło się do przykładu serwisu Betsson, który - po zablokowaniu jednej w Polsce jednej swojej strony internetowej - konsekwentnie uruchamia kolejne, wprowadzając w adresie drobne zmiany. Resort tłumaczy, że podmiot ten nielegalnie kieruje swoją ofertę gier hazardowych do klientów w Polsce i sukcesywnie (średnio raz na miesiąc) jego domeny internetowe są wpisywane do wspomnianego rejestru.

Odnosząc się do efektywności blokowania nielegalnych stron z internetowym hazardem MF tłumaczy, że "ustawodawca projektując i decydując się na przedmiotowe rozwiązanie miał świadomość co do stopnia jego skuteczności i możliwości omijania blokad stron internetowych opartych na przyjętym rozwiązaniu".

Dodano, że procedowana jest zmiana ustawy o grach hazardowych, która polega na zmianie przesłanek wpisu domen do rejestru. Zapewniono, że proponowane rozwiązanie wpłynie na usprawnienie procesu weryfikacji funkcjonowania domen internetowych a tym samym szybkość dokonywania wpisu nazw tych domen do rejestru. Pozwoli to uszczelnić system i ograniczyć sytuacje, kiedy treść z zablokowanych stron internetowych przenoszona jest do nowych domen aby kontynuować nielegalną działalność w Polsce.

Ministerstwo zapewnia ponadto, że "poszukiwane są mechanizmy zwiększające efektywność rozwiązania związanego z blokowaniem stron internetowych" oraz zwraca uwagę, że w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z 7 czerwca 2019 r. pozytywnie oceniono zwiększenie skuteczności nadzoru MF nad rynkiem gier hazardowych w Polsce.