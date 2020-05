MF: dochody JST z subwencji i PIT do końca kwietnia br. podobne do ubiegłorocznych

Dochody samorządów z PIT i subwencji ogólnej po czterech miesiącach 2020 r. są zbliżone do analogicznego okresu 2019 r. - informuje w piątek na Twitterze Ministerstwo Finansów. W ubiegłym roku wyniosły 43 mld 388 mln zł, w tym - 43 mld 445 mln zł.

"Łącznie dochody JST z tytułu PIT i subwencji ogólnej po 4 miesiącach 2020 r. kształtują się na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu 2019 r." - napisał resort finansów na Twitterze. Dodano, że od stycznia do kwietnia tego roku wyniosły one 43 mld 388 mln zł, w tym samym okresie tego roku - 43 mld 445 mln zł.

Zwiększenie subwencji ogólnej dla samorządów oraz zawieszenie do 2023 r. pobierania tzw. janosikowego, czyli opłaty, którą samorządy o wyższych dochodach odprowadzają na rzecz biedniejszych - to niektóre propozycje KO, które znalazły się w przedstawionym na początku tygodnia projekcie uzupełnienia "tarczy antykryzysowej" przygotowanym przez KO.

W ramach "tarczy antykryzysowej" w życie weszły już dwie ustawy, które przewidują szereg rozwiązań pomocowych dla firm i pracowników. W zeszły czwartek Sejm uchwalił tzw. tarczę 3.0, czyli rządową nowelizację niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Nad ustawą pracuje obecnie Senat.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej: Janusz Cichoń, Joanna Frydrych i Mirosława Nykiel poinformowali we wtorek o złożeniu w Sejmie projektu ustawy, która miałaby uzupełnić to, czego - według nich brakuje w obecnej "tarczy".

"Mamy co prawda za sobą już trzy +tarcze+ przyjęte przez Sejm, ale ta tarcza ciągle jest jak sito, nie brakuje w niej dziur" - ocenił Cichoń, dodając, że sygnały w tej sprawie KO otrzymuje m.in. od przedsiębiorców i samorządowców.