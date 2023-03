MF: dochody organizacji pożytku publicznego w 2023 r. wzrosną o ok. 210 mln zł wobec ub.r.

Dochody organizacji pożytku publicznego w 2023 roku wzrosną w stosunku do poprzedniego roku o ok. 210 mln zł - wynika z przedstawionych w czwartek szacunków Ministerstwa Finansów.

Jak napisał resort, dzięki reformie Niskie Podatki część podatników przestała płacić PIT, co oznacza również brak możliwości dokonania odpisu na OPP. Zaznaczono jednak, że ponieważ wysokość odpisu wzrosła do 1,5 proc., to organizacje na tym nie stracą. "W efekcie szacujemy, że dochody OPP nie tylko nie zmaleją, ale wręcz wzrosną w stosunku do poprzedniego roku o ok. 210 mln zł" - napisało MF.

Zaznaczono, że Polacy z roku na rok coraz chętniej angażują się w przekazywanie środków na rzecz OPP. Z danych resortu wynika, że w 2004 r. swój 1 proc. podatku przekazało 80 tys. podatników na kwotę niespełna 10 mln zł. W ubiegłym roku swoje pieniądze dla OPP ofiarowało 15,9 mln podatników, czyli ok. 75 proc. rozliczających się osób, a organizacje otrzymały łącznie ponad 1,1 mld zł.

Przypomniano, że podatnik rozliczający PIT za 2022 rok może zadeklarować przekazanie 1,5 proc. swojego podatku dla dowolnie wybranej OPP, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku. Aby przekazać 1,5 proc. podatku, wystarczy wskazać w zeznaniu podatkowym wybraną organizację i podać jej nr KRS.

Wskazano, że emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz OPP, może wskazać wybraną organizację w zeznaniu PIT-37 lub PIT-36.

Może też złożyć oświadczenie PIT-OP. Wówczas urząd skarbowy przekaże wskazanej organizacji 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w deklaracji PIT-40A przygotowanej przez organ rentowy. Rozwiązanie to dotyczy emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym i nie złożyli zeznania PIT-37 lub PIT-36. PIT-OP złożony do 2 maja 2023 r. będzie obowiązywał na kolejne lata. Emeryt lub rencista będzie też mógł w kolejnych latach wycofać lub zmienić wyrażoną w tym roku zgodę na przekazanie OPP.

Warunkiem przekazania środków dla OPP jest zapłata przez podatnika podatku należnego w pełnej wysokości nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Aby urząd skarbowy mógł przekazać OPP środki z zeznania za 2022 r., podatnik musi zapłacić podatek do 30 czerwca 2023 r. Zapłacony podatek jest podstawą obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP.

