MF: dochody podatkowe w 2024 r. mają wzrosnąć o 15,7 proc. i wyniosą 607,8 mld zł

W 2024 r. dochody podatkowe budżetu państwa mają wynieść 607,8 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023 nominalnie o 15,7 proc. – podało Ministerstwo Finansów w opublikowanym w piątek uzasadnieniu do projektu przyszłorocznego budżetu.

Ministerstwo Finansów w piątek opublikowało projekt ustawy budżetowej na 2024 r., który został przyjęty w czwartek przez Radę Ministrów.

Z projektu wynika, że w 2024 r. dochody budżetu państwa mają wynieść prawie 683,6 mld zł. Z kolei dochody podatkowe mają wynieść 607,8 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023 o 15,7 proc. nominalnie.

MF podało, że dochody z VAT wyniosą 312,6 mld zł w roku 2024 (w 2023 r. ma to być 259,6 mld zł).

"Pozytywny wpływ na dochody z VAT w 2024 r. będzie miała ustawa(…), która wprowadza regulacje dotyczące obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e - Faktur. Wdrażane rozwiązanie wpisuje się w dalszy proces uszczelnienia systemu podatku VAT, obok istniejących już Split Payment'u, JPKVAT z deklaracją, kas on-line, a regulacje te mają na celu m.in. ujednolicenie zasad fakturowania oraz cyfryzację rozliczeń. Zmiany te przyczynią się do istotnego uszczelnienia poboru podatku VAT, a także będą oddziaływały na uszczelnienie w zakresie podatków dochodowych" - podano w uzasadnieniu do projektu budżetu.

Z kolei dochody budżetu z podatku akcyzowego zostały ustalone na 88,76 mld zł w roku 2024, podczas gdy w roku bieżącym ma to być 84,5 mld zł. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, wzrost wpływów z akcyzy będzie efektem m.in. podwyżki stawek tego podatku na niektóre towary akcyzowe, które zostały zapisane we wprowadzonej w 2022 r. tzw. mapie drogowej.

Zgodnie z tym rozwiązaniem, w 2024 r. zostaną podwyższone o 5 proc. stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane (z wyłączeniem cydru i perry o mocy do 5 proc.) i wyroby pośrednie. Stawka akcyzy na papierosy i tytoń do palenia zostanie w przyszłym roku podwyższona w części kwotowej o 10 proc. Jednocześnie minimalna stawka akcyzy na papierosy będzie wynosić 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów, Także w przypadku akcyzy na tytoń do palenia minimalna stawka będzie wynosić 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia. Wreszcie akcyza na wyroby nowatorskie ma zostać podniesiona w części kwotowej o 10 proc.

Podatek dochodowy od osób fizycznych ma przynieść budżetowi nieco ponad 108,8 mld zł w roku 2024 przy 89,6 mld zł w roku bieżącym. Jak wyjaśniło MF w uzasadnieniu, na wzrost wpływów z PIT wpłynie fakt, że wprowadzona w 2022 r. obniżka podatków spowodowała wysokie zwroty w roku 2023.

"Ze względu na brak znaczących zmian w 2023 r. efekt dodatkowych zwrotów za I połowę 2022 r. nie wystąpi w rozliczeniu rocznym w 2024 r. i kolejnych latach. W efekcie wzrost dochodów budżetu państwa z PIT w 2024 r. wynika częściowo z niskiej bazy w 2023 r." - czytamy w uzasadnieniu.

Kolejnym czynnikiem, który wpływa ba dochody budżetu państwa z PIT, ma być wzrost udziału gmin w dochodach z tego podatku. Ten udział ma być zwiększony w roku 2024 do 50,31 proc. z 50,25 proc. w roku 2023.

Z kolei udział samorządów w podatku dochodowym od osób prawnych ma pozostać na poziomie z 2021 r., czyli będzie wynosić 22,86 proc. W efekcie budżet z CIT w roku 2024 ma otrzymać blisko 78,3 mld zł w stosunku do 73 mld zł w roku bieżącym.

W uzasadnieniu wskazano, że podatek od niektórych instytucji finansowych ma dać w roku przyszłym 6,25 mld zł wobec 5,93 mld zł w tym. Podatek od sprzedaży detalicznej ma przynieść budżetowi państwa w 2024 roku 4,63 mld zł w stosunku do 3,95 mld zł w roku bieżącym. Podatek od gier ma dać 4,7 mld zł w roku 2024, podczas gdy w roku 2023 ma to być 4,4 mld zł.

Dochody niepodatkowe budżetu w 2024 r. zostały ustalone na blisko 71,9 mld zł, z czego dywidendy i wypłaty z zysku mają wynieść 2,49 mld zł (3 mld zł ma być w roku bieżącym), cła mają przynieść 9,6 mld zł (8,6 mld zł w 2023 r.) oraz 6 mld zł z wpłaty z zysku NBP za rok 2023; w tym roku wpłaty z zysku banku centralnego nie planowano. Poza tym budżet ma dostać 48,8 mld zł z dochodów jednostek budżetowych oraz z wpłat jednostek samorządu terytorialnego.

