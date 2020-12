MF: e-faktura od 2021 r. w formule dobrowolnej, od 2023 - obowiązkowa

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić e-fakturę pod koniec 2021 r. w formule dobrowolnej, a następnie od 2023 r. w obowiązkowej - poinformował w czwartek wiceminister finansów Jan Sarnowski.

"Jesteśmy czwartym krajem w Unii Europejskiej, który wprowadza e-fakturę. Pod koniec 2021 r. w formule dobrowolnej, a następnie od 2023 r. obowiązkowej. E-faktura to cały szereg korzyści dla biznesu. To szybsze i bezpieczniejsze rozliczenie obrotu między firmami a także realna poprawa ich płynności - przedsiębiorcy wystawiający e-faktury otrzymają zwrot podatku VAT w 40 dni, zamiast zwykłych 60" - podkreślił cytowany w komunikacie Sarnowski.

Jego zdaniem udostępnienie polskim przedsiębiorcom e-faktury plasuje nas w europejskiej czołówce jako pioniera nowoczesnych rozwiązań dla firm.

"Co ważne nie eksperymentujemy. Przeciwnie, bazujemy na doświadczeniach w stosowaniu tego rozwiązania w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech. We wdrożeniu e-faktur wyprzedzimy m.in. Francję, która udostępni je przedsiębiorcom dopiero w 2023 r." - dodał wiceminister.

Z informacji resortu wynika, że e-faktury będzie mógł wystawić podatnik lub osoba upoważniona. Podatnik będzie mógł udzielić upoważnienia do wystawienia e-faktury w imieniu i na jego rzecz, np. dla biura rachunkowego lub konkretnej osoby.

"Zależy nam na tym, by mechanizm wystawiania faktur był bardziej przyjazny i poprzez określoną strukturę e-faktury, ułatwiał prowadzenie biznesu. To ważne także teraz, w czasie pandemii" - podkreślił cytowany w komunikacie minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Dodał, że wprowadzenie e-faktury to jeden z postulatów zgłoszonych poprzez aplikację Głos podatnika.

Jak poinformował resort finansów, dzięki korzystaniu z e-faktury podatnik będzie miał pewność, że faktura dotarła do kontrahenta. Będzie mógł też zobaczyć jej treść. E-faktura nie ulegnie zniszczeniu ani zaginięciu, jej odczytywanie będzie proste i przejrzyste - zapewniło MF.

E-faktury będą stanowić rodzaj faktur elektronicznych, wystawianych i otrzymywanych za pośrednictwem centralnej bazy e-faktur - Krajowego Systemu e-faktur (KSeF).

"Wprowadzenie takiego rozwiązania przyczyni się do uszczelnienia systemu podatkowego, a tym samym ograniczy nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT. To narzędzie, które szybciej i sprawniej będzie identyfikować oszustów podatkowych, zwłaszcza karuzele VAT. Poprawi również warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników poprzez łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów" - wskazała cytowana w komunikacie wiceminister finansów i zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Resort finansów zapewnił, że projekt ustawy o e-fakturach już niebawem trafi do konsultacji publicznych.