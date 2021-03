MF: e-TOLL zostanie uruchomiony w pierwszej połowie czerwca 2021 r.

Nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL zostanie uruchomiony w pierwszej połowie czerwca 2021 r. W maju wystartuje strona internetowa systemu i rejestracja użytkowników e-TOLL - poinformowało w środowym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Jak informuje resort, dzięki temu możliwa będzie kompleksowa obsługa online bez konieczności wizyty w punkcie obsługi i podpisania umowy. Po rejestracji w systemie, użytkownicy będą mieć bieżący wgląd w historię opłat i możliwość zarządzania swoim kontem przez Internet.

Resort przypomina, że każdy użytkownik pojazdu ciężkiego (o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony) oraz autobusu, będzie mógł wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób przekazywania danych lokalizacyjnych w celu naliczenia i wniesienia należnej opłaty drogowej. Do wyboru będzie miał aplikację e-TOLL na urządzenia mobilne, urządzenie pokładowe (OBU - On-Board Unit). Urządzenia takie będą do nabycia w sieci Miejsc Obsługi Klienta e-TOLL lub w sieci dystrybucji operatorów urządzeń pokładowych, którzy pozytywnie przeszli testy dopuszczające. Użytkownik będzie też mógł wybrać Zewnętrzny System Lokalizacyjny (ZSL), czyli wbudowany w pojeździe moduł GPS.

Umożliwiająca wniesienie opłaty za przejazd bezpłatna aplikacja e-TOLL na urządzenia mobilne będzie dostępna do pobrania w sklepach internetowych Google Play i AppStore. Umożliwi ona wniesienie opłaty elektronicznej za przejazd pojazdów ciężkich oraz opłaty za przejazd pojazdów lekkich, doładowanie i monitorowanie stanu konta. Z aplikacji będą mogli korzystać zarówno właściciele floty pojazdów, jak i indywidualni kierowcy.

W systemie e-TOLL użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich danych, dokumentów i usług po zalogowaniu do konta klienta w dedykowanym dla niego serwisie. Internetowe Konto Klienta w e-TOLL pozwoli na pełną rejestrację w e-TOLL, bez konieczności zawierania umowy, zarządzanie użytkownikami w tym m.in. nadawanie dostępów pełnomocnikom i pracownikom o różnych profilach (np.: administrator, księgowy, kierowca), na realizację płatności i doładowanie konta, zarządzanie pojazdami i przypisywanie ich do wybranego konta rozliczeniowego, zarządzanie zarejestrowanymi urządzeniami geolokalizacyjnymi w trybie online i kontakt z operatorem systemu e-TOLL, w tym składanie reklamacji.

W komunikacie czytamy, że od 1 grudnia 2021 r. wprowadzone zostaną dwie możliwości opłacania przejazdu państwowymi odcinkami autostrad przez użytkowników pojazdów lekkich (o łącznej DMC nieprzekraczającej 3,5 tony). Będzie to zakup biletu autostradowego np. na stacji benzynowej podając numer rejestracyjny pojazdu, lub na podstawie danych geolokalizacyjnych przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (e-TOLL), analogicznie jak to ma miejsce dla pojazdów ciężkich np. z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji e-TOLL.

Jak podkreśla resort finansów w przypadku zakupu biletu autostradowego nie będzie wymagana instalacja żadnego urządzenia, ani przekazywanie danych geolokalizacyjnych. Wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu i określić odcinek drogi, na którym realizowany będzie przejazd. "Z punktu widzenia ochrony prywatności jest to rozwiązanie ograniczające do minimum zakres przetwarzanych danych" - informuje resort.

System e-TOLL to rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego. Zastąpi dotychczasowy system viaTOLL, który wykorzystuje technologię komunikacji bliskiego zasięgu (DSRC). Nowy system służyć będzie do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach dróg krajowych.

Administratorem systemu i danych jest szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). System nie będzie gromadził danych geolokalizacyjnych spoza płatnych odcinków dróg.

