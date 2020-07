MF: Estoński CIT w prekonsultacjach (komunikat) (aktl.)

- MF informuje:

- Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw trafia dziś do prekonsultacji.

- Przepisy o tzw. estońskim CIT mają wejść w życie na początku 2021 r.

Na styczeń 2021 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którą włącza do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany estońskim CIT. Biorąc pod uwagę konieczność przygotowania się przedsiębiorców do nadchodzących zmian w prawie, już teraz chcemy im dać możliwość zapoznania się ze wstępną propozycją przepisów wraz z komentarzami wprowadzającymi.

Propozycje zmian ustawowych mają charakter konsultacyjny i mogą ulec zmianie w toku prac rządowych i parlamentarnych. Zachęcamy również do bieżącego śledzenia postępów prac nad ww. projektem na "ścieżce oficjalnej". Projekt ustawy oczekuje na wpis do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów.

Już teraz zapraszamy również do udziału w warsztatach konsultacyjnych dot. estońskiego CIT, które odbędą się na przełomie sierpnia i września w formie wideokonferencji.

Więcej szczegółów już wkrótce.

Link do komunikatu na stronie MF:

https://www.gov.pl/web/finanse/estonski-cit-w-prekonsultacjach

"Biorąc pod uwagę konieczność przygotowania się firm do nadchodzących zmian, już teraz chcemy dać im możliwość zapoznania się ze wstępną propozycją przepisów. Mają one charakter konsultacyjny i mogą ulec zmianom, również w wyniku dialogu z biznesem. Estoński CIT maksymalnie zmniejszy obciążenie firm i ułatwi im szybki rozwój, dlatego zależy nam na tym, aby tworzyć go we współpracy z podmiotami które będą z niego korzystać." - skomentował na Twitterze Ministerstwa Finansów przekazanie projektu do prekonsultacji wiceminister finansów Jan Sarnowski: https://twitter.com/MF_GOV_PL/status/1289223109736689665

