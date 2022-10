MF: Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej jest już dostępna w Polsce

Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej, która umożliwia wniesienie opłaty za przejazd drogami objętymi poborem opłat, jest już dostępna w Polsce – podało w czwartek Ministerstwo Finansów (MF).

Jak podało Ministerstwo Finansów w czwartkowym komunikacie, Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej (ang. European Electronic Toll Service - EETS) umożliwia opłacenie przejazdu w państwach Unii Europejskiej posiadających elektroniczne systemy poboru opłat na podstawie tylko jednej umowy, z jednym dostawcą EETS, przy wykorzystaniu jednego urządzenia pokładowego (tzw. OBU, z ang. On Board Unit). Od 17 października 2022 r. usługa EETS jest dostępna na obszarze poboru opłat Szefa KAS.

"Dostępność EETS w Polsce ułatwia poruszanie się po naszych drogach nie tylko polskim kierowcom ciężarówek, ale też kierowcom tranzytowym z innych krajów. Wprowadzenie EETS zwiększy bezpieczeństwo na drogach, a także zmniejszy obciążenia administracyjne przewoźników" - powiedział cytowany w komunikacie MF szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk.

MF dodało, że pierwszym, akredytowanym dostawcą EETS w Polsce jest Telepass S.p.A. Umowa z tym dostawcą została podpisana w lutym 2022 r., następnie dostawca został zweryfikowany i przeszedł proces akredytacyjny. Trwają prace, aby usługa była dostępna także u innych dostawców.

Resort finansów wskazał, że dotychczas realizujący przewozy międzynarodowe po Europie kierowcy samochodów ciężarowych musieli posiadać kilka albo nawet kilkanaście urządzeń pokładowych do identyfikacji położenia pojazdu i realizacji opłat za przejazd. Wymagało to nie tylko montażu i demontażu wielu urządzeń w pojeździe, ale też podpisania umowy na obsługę i realizację płatności za przejazdy z wieloma pośrednikami. Było to znaczne obciążenie administracyjne dla firm transportowych świadczących usługi międzynarodowe ponieważ wymagało rozliczenia płatności za przejazdy w wielu krajach. Co więcej, kierowcy musieli każdorazowo przed przekroczeniem granicy kolejnego kraju demontować stare oraz montować i aktywować nowe urządzenie, co miało wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

"EETS ułatwia przewoźnikom międzynarodowym uiszczanie opłat drogowych i realizację przejazdów. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma konieczności montażu i demontażu w pojeździe różnych urządzeń służących do naliczania stosownej opłaty, w zależności od kraju przejazdu i dostawcy usługi poboru opłat - wystarczy jedno urządzenie pokładowe" - wyjaśniło MF.

W komunikacie stwierdzono, że użytkownicy systemu e-TOLL, którzy chcą skorzystać z EETS, powinni skontaktować się z akredytowanym dostawcą EETS lub postępować zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej eww.telepass.com/en/truck.

"Na podstawie umowy zawartej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, dostawca EETS przejął część zadań w zakresie poboru opłaty. Dostawca zapewnia urządzenie pokładowe OBU, niezbędne do naliczenia oraz pobrania należnej opłaty za przejazd. Rozliczenie opłat odbywa się pomiędzy użytkownikiem OBU a dostawcą EETS oraz pomiędzy dostawcą EETS a Szefem KAS" - stwierdzono w komunikacie MF.

Polacy chcą kredytów ze stałą stopą procentową. Zobacz rozmowę z Jerzym Kwiecińskim, wiceprezesem Banku Pekao SA

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl