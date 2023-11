MF: Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski (aktualizacja)

Agencja ratingowa Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A-/F1 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym - dodano.

"Agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym" - wyjaśniono w komunikacie resortu finansów.

Ministerstwo zaznaczyło, że Fitch wskazuje na zdywersyfikowaną gospodarkę, solidne ramy makroekonomiczne oparte na członkostwie w Unii Europejskiej, a także poprawiający się bilans handlu zagranicznego oraz nieco niższy poziom długu publicznego w porównaniu z krajami o zbliżonym ratingu. "Z drugiej strony zwraca uwagę na niższe wskaźniki zarządzania oraz poziom dochodów państwa (w stosunku do innych krajów z oceną A), a także wyższą zmienność inflacji" - zauważono.

Resort finansów wskazał, że według zrewidowanych prognoz Fitch wzrost PKB wyniesie 0,4 proc. w 2023 roku, następnie przyspieszy do poziomu 2,4 proc. w 2024 roku. "Perspektywa średniookresowa jest korzystna: wzrost PKP na poziomie 3,2 proc. w 2025 i kolejnych latach. Oznacza to zbieżność prognoz z przewidywanym rozwojem pozostałych krajów UE" - przekazał resort finansów powołując się na komunikat Fitch.

"Niekorzystne zmiany demograficzne pozostaną główną trudnością w rozwoju, będą one niejako zrównoważone w pewnym stopniu przez rosnącą wydajność i wzrost kapitału. W nadchodzących latach można spodziewać się przyspieszenia dynamiki inwestycji, napędzanej współpracą z krajami ościennymi i funduszami UE" - dodano.

Odnosząc się do perspektyw ratingu w komunikacie zaznaczono, że czynniki, które mogą wpłynąć na podniesienie oceny ratingowej to konsolidacja fiskalna w średnim okresie, która doprowadzi do zdecydowanego obniżenia relacji długu do PKB, szybsza konwergencja dochodów z krajami o zbliżonej ocenie ratingowej poparta działaniami, które nie prowadzą do nierównowagi makroekonomicznej, fiskalnej i zewnętrznej. W obszarze zmian strukturalnych lepszym perspektywom może sprzyjać potencjalny wzrost wskaźników zarządzania, co może być wynikiem poprawy w zakresie ram polityki i praworządności - zauważono.

"Obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku gwałtownego wzrostu długu publicznego spowodowanego brakiem skutecznych kroków zmniejszających deficyt budżetowy. Dalsze czynniki ryzyka to istotne obniżenie wzrostu gospodarczego w średnim okresie i utrzymujące się pogorszenie bilansu handlu zagranicznego, na przykład z powodu pogorszenia konkurencyjności lub utrwalonego wysokiego poziomu inflacji" - stwierdzono.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne. Moody's nie dokonał 22 września aktualizacji oceny kredytowej Polski. Kolejny przegląd ratingu Polski przez główne agencje ma nastąpić 1 grudnia (S&P).