MF: import sprzętu medycznego na potrzeby walki z epidemią będzie bez VAT

W najbliższych dniach wydane zostanie rozporządzenie zwalniające z VAT import sprzętu medycznego, które ma być podarowane jednostkom walczącym z epidemią - poinformował PAP wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Wiceminister przypomniał, że zwolnione są z VAT darowizny sprzętu medycznego, laboratoryjnego i wyposażenia ochronnego przeznaczonego dla podmiotów walczących z COVID-19.

"W najbliższych dniach wydane będzie również rozporządzenie zwalniające z VAT import wyposażenia medycznego z przeznaczeniem na podarowanie go jednostkom walczącym z epidemią" - poinformował Sarnowski. Według niego jest to szczególnie ważne, gdy napływają do Polski kolejne transporty kupionego w Chinach sprzętu: kombinezonów medycznych, maseczek ochronnych, gogli czy respiratorów.

Sarnowski podkreślił, że okres walki z koronawirusem to czas, w którym solidarność i wzajemna odpowiedzialność stają na pierwszym miejscu - również w podatkach. Jego zdaniem w ostatnich tygodniach obserwuje się eksplozję solidarności, która przejawia się w pomocy nieznajomym, wsparciu dla osób w podeszłym wieku, ale również w darowiznach na rzecz szpitali czy rządowych agencji dedykowanych walce z COVID-19.

"Zależy nam na tym, aby maksymalnie ułatwić dokonywanie darowizn - zabezpieczyć darczyńców przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, jakie mogłyby się z nimi wiązać. Chcemy również, by darowizny, szczególnie w okresie, gdy są one najbardziej potrzebne, znalazły odpowiednie uwzględnienie w rozliczeniu podatkowym" - mówi wiceminister.

Jak zauważył, już teraz możliwe jest odliczenie od dochodu przez podatników PIT (do limitu 6 proc. dochodu) i CIT (do limitu 10 proc. dochodu) darowizn pieniężnych i rzeczowych na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego, krwiodawstwa czy szkolnictwa zawodowego.

Dzięki regulacji, która znalazła się w specustawie będącej częścią tzw. tarczy antykryzysowej, darowizny - podobnie jak we Włoszech - przekazane na przeciwdziałanie COVID-19 odliczane będą bez limitów. Szczególnie skorzystają ci, którzy przekażą swoje dary już teraz, gdy Polska przygotowuje się na wzrost liczby zachorowań. Darowizny przekazane do końca kwietnia 2020 r. można będzie odliczyć od podstawy opodatkowania aż w wysokości 200 proc., w maju w 150-proc. i od czerwca do 30 września w 100 proc.

Sarnowski zapowiada także możliwość szybszego rozliczenia ulgi na badania i rozwój (B+R). Dotychczas mogła ona być rozliczana przez podatników CIT dopiero na etapie rozliczenia rocznego CIT-8.

"Dla firm opracowujących produkty przeciwdziałające COVID-19 rozliczenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej będzie szybsze - odbędzie się już na poziomie miesięcznych zaliczek" - poinformował wiceminister. Dzięki przepisom specustawy firmy przygotowujące się do produkcji towarów służących walce z koronawirusem będą także mogły dokonać jednorazowej amortyzacji zakupionych w tym celu maszyn czy nawet całych linii produkcyjnych.

"Takie rozwiązania pozwoliły zwiększyć produkcję najpotrzebniejszych produktów w Chinach. Podobne ulgi działają m. in. we Francji, w Niemczech i w Singapurze" - wyjaśnił Sarnowski.

Dodał, że możliwe będzie także szybsze zastosowanie ulgi IP Box: ulgowa 5-proc. stawka podatku znajdzie zastosowanie już na poziomie miesięcznych zaliczek i bez konieczności posiadania dokumentów rejestrowych (np. w Urzędzie Patentowym).

"Dajemy podatnikom w tej trudnej sytuacji możliwość wcześniejszego skorzystania z ulg i bez niepotrzebnego formalizmu, zachęcając do podejmowania działań w tym zakresie" - podsumował Sarnowski.