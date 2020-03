MF: inteligentny robot pomoże w walce z cyberprzestępczością

Dzięki konkursowi MinFinTech wybrano dla Krajowej Administracji Skarbowej innowacyjne rozwiązania IT m. in. inteligentnego robota do walki z cyberprzestępczością - poinformował w środę resort finansów.

W komunikacie poinformowano, że 3. edycja konkursu MinFinTech jest częścią programu GovTech Polska. "Jego celem jest usprawnienie dialogu między administracją publiczną a innowatorami (przedsiębiorcami MŚP, startupami, środowiskiem naukowym)" - czytamy.

"Można śmiało powiedzieć, że innowacje powoli zmieniają naszą organizację. Pokazujemy, że administracja potrafi być otwarta na nowoczesne rozwiązania IT i nie boi się zaufać tym, którzy tworzą rozwiązania szyte na miarę" - powiedziała w środę podczas uroczystości wręczenia nagród cytowana w komunikacie wiceminister finansów i szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

MF zaznaczyło, że celem tegorocznej edycji konkursu MiNFinTech było wzmocnienie zwalczania przestępczości ekonomicznej przez stworzenie narzędzi w obszarze cyberprzestępczości i unowocześnienie metod pracy funkcjonariuszy z wykorzystaniem urządzeń RTG do kontroli celno-skarbowej.

"W tym roku nagrody przyznajemy w dwóch wyzwaniach, dla których wspólny jest jeden cel. To odpowiedzialność KAS za bezpieczeństwo publiczne związane z przepływem niebezpiecznych towarów przez granicę i z rosnącą liczbą przestępstw w cyberprzestrzeni" - dodała.

Resort finansów poinformował, że w części konkursu na opracowanie robota do walki z cyberprzestępczością wygrali Tomasz Janiczek i Marek Bazan, a w części konkursu na opracowanie interaktywnej e-platformy szkoleniowej, dla funkcjonariuszy KAS, którzy wykorzystują urządzenia RTG do kontroli celno-skarbowych wygrali Tomasz Cyfert i Tomasz Siwak.MinFinTech po raz trzeci

"Wszystko zaczęło się w 2017 r., kiedy polska administracja skarbowa po raz pierwszy poszukiwała rozwiązań przy pomocy narzędzi charakterystycznych dla ścieżki govtech. Ministerstwo Finansów, jako pierwsza administracja skarbowa na świecie, aby usprawnić uszczelnianie systemu podatkowego, przygotowało zadanie dla programistów i analityków na hackathonie (czyli maratonie programistycznym) w ramach konkursu MinFinTech. Efektem tego konkursu jest program, który pomaga administracji skarbowej w walce z mafiami VAT" - zaznaczył resort finansów.