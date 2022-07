MF: KAS prowadzi działania, które mają na celu zapobieganie nieewidencjonowania sprzedaży z wykorzystaniem kas rejestrujących

KAS na terenie całego kraju prowadzi działania, które mają na celu zapobieganie nieewidencjonowania sprzedaży z wykorzystaniem kas rejestrujących w celu unikania uiszczania należnych podatków – napisało MF w odpowiedzi na pytania PAP

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP, Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi "w sposób ciągły, o różnym natężeniu", działania prewencyjne, które mają na celu zapobieganie nieewidencjonowania sprzedaży z wykorzystaniem kas rejestrujących w celu unikania uiszczania należnych podatków (podatku VAT i podatków dochodowych).

"Głównym celem tego typu działań jest zwiększenie stopnia prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych przez podmioty prowadzące ewidencję sprzedaży towarów i usług przy zastosowaniu kas rejestrujących. Działania te mają również wpływ na zmniejszenie luki podatkowej, zapewnienie uczciwej konkurencji, wspieranie rzetelnych podatników oraz budowanie świadomości prawno-podatkowej społeczeństwa" - podano w odpowiedzi MF.

Resort finansów wyjaśnił, że działania - podobnie jak w ubiegłym roku - prowadzone są w całym całego kraju i polegają na weryfikacji prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży z wykorzystaniem kasy rejestrującej, "w tym również przez podatników działających całorocznie lub sezonowo w miejscach o nasilonym ruchu turystycznym".

"Obecnie koordynowane działania kontrolne prowadzone są przez urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe. Liczba tych czynności będzie znana po zakończeniu działań, tj. 31 sierpnia 2022 roku" - stwierdzono w odpowiedzi resortu finansów.

Jak podało Ministerstwo Finansów, w tym roku katalog narzędzi stosowanych podczas kontroli został rozszerzony o tzw. nabycie sprawdzające. Obecne przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej dopuszczają rejestrowanie obrazu i dźwięku w celach dowodowych.

"W przypadkach, gdy dojdzie do zarejestrowania obrazu i dźwięku, będzie on odpowiednio albo zabezpieczony albo usunięty. W każdym przypadku nieujawnienia nieprawidłowości albo w przypadkach przyjęcia mandatu zarejestrowany obraz i dźwięk będą usuwane. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu kopia binarna nagrania będzie stanowić jeden z dowodów w sprawie prowadzonego postępowania przygotowawczego. Pliki z nagraniami, zgodnie z przyjętymi procedurami, przechowywane będą na przeznaczonych do tego dyskach pamięci zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich do czasu ich usunięcia" - stwierdzono w informacji przesłanej PAP.

