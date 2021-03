MF: Katarzyna Szwarc nowym Pełnomocnikiem ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Katarzyna Szwarc od kwietnia 2021 r. będzie pełnić funkcję Pełnomocnika ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego - poinformowało we wtorek w komunikacie Ministerstwo Finansów. Szwarc zastąpi na tym stanowisku Antoniego Repę.

Resort podkreślił, że zgodnie z harmonogramem, w zeszłym roku wdrożono 15 z 90 działań wskazanych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK).

"Dziękuję Antoniemu Repie za dotychczasowe działania w zakresie wdrożenia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Polsce. Dzięki jego staraniom rozpoczęliśmy prace i stworzyliśmy podstawę, bez której dalsze działania nie mogłyby mieć miejsca. Na pokładzie witam Katarzynę Szwarc, eksperta z wieloletnim doświadczeniem w obszarze rynku finansowego" - powiedział cytowany w komunikacie minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

"Tak jak ja, Antoni Repa i Katarzyna Szwarc w swojej pracy stawiają na dialog i współpracę. Dalszy rozwój rynku kapitałowego w Polsce nie nastąpi bez rozmowy wszystkich zainteresowanych stron, do której zachęcam i na którą jesteśmy otwarci" - dodał Kościński.

Odnosząc się do prac zaplanowanych na 2021 r., nowa pełnomocnik ds. SRRK zapowiedziała kolejny etap wdrażania Strategii. "W planach jest projekt obligacji rozwojowych, które ułatwią pozyskiwanie finansowania na nowe projekty inwestycyjne sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi czy analiza potencjału rynku zielonych obligacji w Polsce. W zeszłym roku rozpoczęto prace nad jednolitą licencją bankową, w tym roku chcemy je dokończyć. Będziemy także kontynuować współpracę w ramach Grupy Roboczej ds. Innowacji i FinTech. Przedstawimy też projekt regulacji crowdfundingu" - poinformowała Szwarc.

Zgodnie z komunikatem resortu finansów, Katarzyna Szwarc jest absolwentką Instytutu Spraw Publicznych London School of Economics, Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu "Rethinking Capitalism" pod kierunkiem prof. Mariany Mazzucato na University College London.

Nowa pełnomocnik ds. SRRK ma wieloletnie doświadczenie pracy w instytucjach rynku finansowego. Karierę zawodową rozpoczęła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2013-2015 zarządzała Biurem Polityki Regulacyjnej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). W latach 2015-2020 menedżerka polityki publicznej i relacji rządowych w Intercontinental Exchange: New York Stock Exchange w Londynie i Brukseli. Następnie współpracowała z LSE Grantham Research Institute w obszarze finansowania sprawiedliwej transformacji oraz Fundacją Instrat jako liderka programu Zrównoważone Finanse. Zasiadała w wielu grupach roboczych i doradczych m.in. przy ESMA (European Securities and Markets Authority).

SRRK została przyjęta przez rząd 1 października 2019 r. Wskazano w niej na potrzebę zapewnienia dodatkowego, obok sektora bankowego, źródła finansowania dla polskich przedsiębiorstw, szczególnie MŚP. Głównym zadaniem pełnomocnika jest realizacja 90 postulatów przewidzianych w SRRK, co ma zapewnić większą popularność rynku kapitałowego i sprawić, że będzie on postrzegany jako miejsce do lokowania oszczędności.

