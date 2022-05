MF: konsultacje międzyresortowe projektu noweli ustawy o finansach publicznych potrwają do 20 maja

Do konsultacji międzyresortowych przekazano projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Uwagi do projektu należy zgłaszać do 20 maja 2022 r. – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.

W poniedziałek na stronach internetowych Ministerstwa Finansów została opublikowana informacja o przekazaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw do konsultacji międzyresortowych. Resort podał, że uwagi do projektu należy zgłaszać do 20 maja 2022 r.

Jak wskazało MF w informacji, projektowane zmiany mają na celu usunięcie niejasności natury prawnej. Niektóre przepisy mają charakter porządkujący, co zapewni spójność i zgodność zmienianych przepisów z innymi regulacjami, w tym unijnymi.

Projektowane zmiany polegają m.in. na wprowadzeniu modyfikacji w zakresie układu zadaniowego, uelastycznieniu regulacji dotyczących dokonywania zmian w planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych, a co za tym idzie - zasad gospodarowania środkami publicznymi czy uelastycznieniu procesów związanych z wydatkowaniem środków budżetu państwa.

W projekcie znalazły się także propozycje zmian, które mają na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących dokonywania wydatków ze środków rezerw celowych, zniesienie obowiązku sporządzania informacji o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze, wprowadzenia modyfikacji w zakresie przepisów dotyczących państwowego długu publicznego, w szczególności zarządzania długiem Skarbu Państwa. W projekcie proponuje się także wprowadzenie nowych lub doprecyzowujących przepisów wzmacniających proces planowania w ramach kontroli zarządczej oraz usprawniających prowadzenie audytu wewnętrznego w sektorze publicznym oraz wprowadzenie do systemu finansów publicznych przeglądów wydatków.

"Proponowane zmiany umożliwią m.in. efektywniejsze i bardziej elastyczne zarządzanie wydatkami budżetu państwa, długiem Skarbu Państwa, w tym udoskonalenie i usprawnienie istniejących procesów. Usunięte zostaną wątpliwości interpretacyjne w obowiązujących przepisach, co ułatwi ich stosowanie w przyszłości" - stwierdzono w informacji MF.

