MF: konsultacje propozycji podatkowych "Polskiego Ładu" wydłużone do pięciu tygodni

Ministerstwo Finansów przedłużyło do pięciu tygodni konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem. Potrwają one do 30 sierpnia. MF tłumaczy, że to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

Jak przypomniało MF, propozycje przepisów podatkowych zawierają m.in. podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł "równo dla wszystkich, niezależnie od zarobków", czy wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego. Ministerstwo twierdzi, że wprowadzenie ich przełoży się na dodatkowe 14 mld zł rocznie w portfelach Polaków.

Według ministerstwa w wyniku wprowadzenia proponowanych zmian niemal 9 mln Polaków przestanie płacić PIT. Dzięki podniesieniu kwoty wolnej, nie będą go płacić osoby najuboższe i prawie 70 proc. emerytów i rencistów - wskazał resort.

