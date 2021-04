MF: konsultujemy z rynkiem rozwiązania dot. projektu o fundacjach rodzinnych

Konsultujemy z rynkiem rozwiązania dot. projektu o fundacji rodzinnych; ich ostateczny kształt zostanie przedstawiony po zakończeniu prac - poinformowało we wtorek biuro prasowe Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo Finansów odniosło się, na prośbę PAP, do postulatów wiceministra rozwoju Marka Niedużaka, który w poniedziałek mówił, że projekt ustawy o fundacji rodzinnej zawierał rozwiązania neutralne podatkowo. Wiceminister zapowiedział, że będzie rozmawiać z resortem finansów o ewentualnych modyfikacjach projektu w obszarze propozycji podatkowych.

"Fundacje rodzinne to wspólny projekt obu ministerstw. Resorty pracują nad nim na bieżąco, oraz w swoich zakresach konsultują projektowane rozwiązania z rynkiem. Po zakończeniu prac, ministerstwa wspólnie przedstawią ich ostateczny kształt" - poinformował resort finansów.

W zeszłym tygodniu zakończyły się formalnie konsultacje i uzgodnienia projektu ustawy o fundacji rodzinnej. Podczas poniedziałkowej konferencji wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak poinformował m.in., że obszar, na który zwracano najwięcej uwagi dotyczył kwestii podatkowych. Zaznaczył, że propozycja dotycząca rozwiązań podatkowych, która znalazła się w projekcie przewiduje, że fundacja rodzinna będzie podatnikiem CIT płacącym podstawową stawkę podatkową.

"Przyświecało nam to, że fundacja to (...) osoba prawna, a podatek CIT to podatek od osób prawnych. W związku z czym zależało nam, i zależy dalej, żeby było to rozwiązanie neutralne podatkowo. W tym kierunku chcielibyśmy też dalej rozmawiać z resortem finansów o ewentualnych modyfikacjach projektu" - powiedział.

Zaznaczył, że w odnoszących się do tej kwestii głosach, które podczas konsultacji trafiły do resortu, nie chodziło o ustanowienie szczególnych preferencji podatkowych dla fundacji rodzinnych, ale "uczciwe postawienie sprawy i neutralność podatkową", szczególnie w porównaniu fundacji rodzinnej do grupy spółek.

"W związku z tym najczęściej pojawiający się postulat podatkowy był taki, by wprowadzić również dla fundacji rodzinnej i posiadanych przez nią udziałów, czy akcji w spółkach kapitałowych tzw. zwolnienie dywidendowe. Ten kierunek uczciwego rozwiązania kwestii podatkowych i dążenia w kierunku neutralności podatkowej w całości przyjmujemy i w tym kierunku będziemy rozmawiać z resortem finansów o ewentualnych modyfikacjach projektu w obszarze propozycji podatkowych" - zapowiedział wiceminister.

Pytany, czy zmieni się zasada opodatkowania przewidziana w ustawie, Niedużak zaznaczył, że z jego subiektywnej oceny wynika, iż resort finansów jest otwarty na modyfikację projektu w tę stronę, by wychodził naprzeciw części uwag, które się pojawiły w uzgodnieniach.

"Z tego, co jak wiem, i jak ja to rozumiem, to taka otwartość po stronie resortu finansów jest" - zaznaczył.

Zgodnie z komunikatem MRPiT opublikowanym po konferencji w trakcie konsultacji pojawiły się opinie, że dla przedsiębiorców planujących sukcesję, korzystniejsze opodatkowanie znajduje się w przepisach dotyczących holdingu spółek. Zdaniem Niedużaka to racjonalny argument, który warto wziąć pod uwagę.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl