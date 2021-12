MF: Kościński zaapelował o czasowe zastosowanie w Polsce obniżonej stawki VAT na paliwa

Minister finansów Tadeusz Kościński zaapelował do komisarza UE ds. gospodarki Paolo Gentiloniego o możliwość tymczasowego zastosowania w Polsce obniżonej stawki VAT na paliwa – przekazał we wtorek resort.

"Z uwagi na fakt, że wzrost cen paliw przekłada się na ceny towarów i usług, obniżenie stawki VAT na paliwa mogłoby przyczynić się do ograniczenia negatywnych skutków wzrostu cen na artykuły pierwszej potrzeby, które dotykają przede wszystkim gospodarstwa domowe i rodziny" - wskazał Kościński, cytowany w komunikacie MF. Stąd, jak wyjaśnił, jego pismo do unijnego komisarza ds. gospodarki Paolo Gentiloniego o możliwość wprowadzenia przez Polskę tymczasowej niższej stawki VAT na paliwa.

"Byłby to czasowy środek nakierowany na określony sektor w celu ograniczenia skutków wysokiej inflacji" - zaznaczył w liście szef MF.

Resort dodał, że pismo w sprawie obniżenia (od 20 grudnia 2021 do 31 maja 2022 r.) VAT z 23 proc. na 8 proc. na paliwa silnikowe (m.in. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzyna, gaz skroplony LPG), jest pierwszym etapem działań podjętych przez rząd.

MF stwierdziło, że na skutek wzrostu cen drożeją koszty transportu, dostaw, a także towarów i usług - również podstawowych, takich jak żywność. "Trend wzrostu cen paliw silnikowych ma bezpośredni wpływ na zjawisko inflacji" - zaznaczono.

Resort przekazał, że wdrażane przez MF w zakresie VAT działania zakładają też obniżkę tego podatku od stycznia do marca 2022 r. m.in. na dostawy gazu (z 23 proc. na 8 proc.). "Dla budżetu to koszt ok. 0,7 mld zł, na zmianach skorzysta ponad 9 mln gospodarstw domowych" - stwierdzono.

Elementem tarczy antyinflacyjnej jest też obniżka VAT na: energię elektryczną (z 23 proc. do 5 proc.) - co ma kosztować budżet ok. 1,15 mld zł; oraz energię cieplną (z 23 proc. na 8 proc.) - "na zmianach skorzysta ok. 6,5 mln gospodarstw domowych, dla budżetu to koszt ok. 0,5 mld zł".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl